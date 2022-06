Anca Alungulesei a susținut că șportul poate bloca procesul de slăbire. Ea a explicat că mintea te îngrașă și tot ea te slăbește.

„Exercițiile fizice pot interfera cu obiectivul de a slăbi. Atunci când corpul se află sub stresul excesiv pe care exercițiul fizic intens îl pune pe corp, nivelul de cortizon crește determinând corpul să intre într-un tip de „blocaj”, ceea ce poate duce la incapacitatea de a arde excesul de grăsime. Sportul este minunat pentru îmbunătățirea calității vieții și menținerea sănătății pe termen lung. Însă, nu este o condiție obligatorie pentru a reuși să scazi numărul de kilograme.”, explică Anca Alungulesei în demersul de a demonta mitul că fără sport nu se poate slăbi.

Anca Alungulesei, creatoarea Psiho-Dietei care înregistrează rezultate uimitoare la sute de persoane, consideră însă ESENȚIAL antrenamentul INTENSIV al unuia dintre mușchii corpului uman.

„Organismul nostru are, în medie, 650 de mușchi însă cel mai important dintre toti este CREIERUL. Este mușchiul care necesită antrenament zilnic, pentru că este singurul care ne poate duce către succes sau, din contra, către insucces.”, susține Anca Alungulesei.

Mintea te îngrașă, mintea te slăbește

Ea propune celor interesați de antrenarea creierului în procesul de slăbire și de decodarea mesajului ascuns al greutății înscrierea pe www.anca-alungulesei.ro la Masterclass-ul „Mintea te îngrașă, mintea te slăbește”.

Psiho-Dieta recomandă ca în primele etape ale programului, să se reducă sportul, în special cel cardio, iar mișcarea zilnică să fie una lejeră, suportabilă.

„Atunci când avem ca obiectiv principal scăderea în greutate, corpul are nevoie de fapt să se odihnească, să se vindece și să se repare, astfel încât inflamația să fie redusă cât mai mult posibil. Sportul intens crește masa musculară și mărește procesul de inflamație din organism. Ori, când vine vorba despre un corp greoi, cu un strat de grăsime excesivă, din start acel organism are un nivel inflamatoriu ridicat. Primul pas este scăderea inflamațiilor. Cum facem asta? Printr-o alimentație potrivită care are acest rol. Astfel, în timpul unui proces de slăbire în care facem sport intensiv se întâmplă următoarea contradicție: scădem inflamațiile la nivelul organismului prin mâncare și le creștem la nivelul musculaturii prin sport intens. Sportul este excelent pentru sănătate, dar nu este important pentru pierderea în greutate.”, a arătat aceasta.

Dezastrul pe care îl poate produce în viața unui om supraponderal formula dietă și sport

Anca Alungulesei explică dezastrul pe care îl poate produce în viața unui om supraponderal startul comun al formulei DIETĂ + SPORT.

„Sportul regulat adăugat brusc în lista zilnică de „trebuie” împreună cu anumite restricții din punct de vedere alimentar, făcute în același timp, sunt două modificări majore ale stilului de viață al unei persoane. Și devin nesustenabile. Lucrurile pot să funcționeze o perioadă, însă, odată cu lipsa rezultatelor rapide mult așteptate, persoana va ceda. Iar tendința va fi dezastruoasă, deoarece se va întoarce la un comportament alimentar compensatoriu, adică va mânca și mai mult decât înainte și, evident, va renunța complet la mișcare.”, susține Anca Alungulesei care subliniază și că persoanele care fac exerciții fizice în timpul programului de Psiho-Dietă, mai ales în primele săptămâni ale programului (adică în etapa pierderii active în greutate) ajung să piardă, în medie, cu 30% mai puțină greutate decât persoanele care se odihnesc.

Conform principiilor și recomandărilor din Psiho-Dietă, sportul intensiv devine un instrument eficient si sustenabil, abia atunci când obiectivele de kg sunt atinse în cea mai mare parte a lor dar, mai ales, atunci când persoana înțelege ce beneficii îi aduce din punctul de vedere al sănătății adăugarea acestui instrument în rutina zilnică: „Abia când persoana se află într-un punct cât mai apropiat de greutatea ta optimă, ne putem gândi la sport intens. Până atunci, ne concentrăm pe celelalte aspecte esențiale care hrănesc auto-determinarea și care ne susțin și ne conduc către succes în acest proces. Dacă, de exemplu, vorbim despre o persoană care are de dat jos 30 de kg, este nevoie să se situeze sub limita de 10 kg pentru a se apuca de sport. Daca vorbim despre o persoana care are de dat mai puțin de 10 kg, trebuie să se situeze sub limita de 4-5 kg.”, exemplifică terapeutul în nutriție Anca Alungulesei.