S-a inaugurat o nouă fabrică în România

A apărut o nouă fabrică în România! Aceasta va produce detergenți profesionali și produse cosmetice conform reglementărilor de biodegradabilitate.

Misavan, unul dintre principalii jucători de pe piața produselor profesionale de curățenie din România, și-a extins operațiunile printr-un parteneriat cu firma spaniolă Quimicas Quimxel SL, inaugurând o nouă fabrică după o investiție de 10 milioane de euro, finanțată în mod egal de ambele companii.

Noua fabrică va produce detergenți profesionali și produse cosmetice de cea mai înaltă calitate, conforme cu reglementările actuale privind biodegradabilitatea, sustenabilitatea și economia circulară. Unitatea de producție are o capacitate anuală de 7.200 de tone pe an pentru detergenții lichizi destinați atât uzului casnic, cât și industrial, și 700 de tone pe an pentru produsele cosmetice.

Proiectul a fost demarat în 2022 și finalizat luna trecută, devenind una dintre cele mai moderne fabrici din acest domeniu din Europa. Fabrica din Iași va servi drept hub de producție pentru soluții concentrate destinate pieței interne și Europei de Est, incluzând soluții profesionale de curățenie, produse de retail și cosmetice. Pe termen mediu și lung, fabrica va putea integra și alte categorii de produse.

Misavan, parteneriat de peste 15 ani cu Químicas Quimxel

Colaborarea dintre Misavan și producătorul spaniol Químicas Quimxel se bazează pe un parteneriat de peste 15 ani. Cu noua unitate de producție, se va pune accent pe dezvoltarea brandurilor Misavan și pe extinderea la nivel internațional a produselor Quimxel, producându-le într-o zonă cu mare potențial de dezvoltare.

„Faptul că producătorul Quimicas Quimxel SL investește în România, duce la un alt nivel buna noastră colaborare din toți acești ani. Este un pas înainte important pentru noi, fără a mai vorbi despre impactul social major și pe piața locală a muncii. În cei 24 de ani de activitate ne-am extins permanent pe piața produselor și soluțiilor de curățenie și igienă, atât în zona de retail, dar mai ales pe segmentul profesional. Pentru a crește și a livra produse performante clienților noștri am investit intensiv în calitatea produselor, diversificarea portofoliului de produse și flota de distribuție, în timp ce am acordat o atenție sporită sustenabilității și mediului înconjurător”, a declarat Ciprian Otea, CEO Misavan.

Fabrica Quimxel România, situată în parcul industrial Miroslava, se întinde pe un teren de 12.000 de metri pătrați și are o suprafață totală de peste 7.000 de metri pătrați. Unitatea include atât spațiu de producție, cât și zona de birouri și depozit de materii prime, precum și o platformă pentru stația subterană de neutralizare a apelor reziduale.

Fabrica este dotată cu mixere și reactoare de ultimă generație și linii de ambalare complet automatizate. Produsele finale sunt transferate în zona de depozitare, de unde sunt distribuite pe întreg teritoriul României și în alte regiuni.

„Suntem bucuroși că am găsit pe piața din România un partener care împărtășește deschiderea și preocupările noastre legate de calitatea produselor, bazate pe inovație, protecția mediului și sustenabilitate. Suntem o companie atentă cu tot ceea ce ține de mediul înconjurător. Din acest motiv, toate facilitățile noastre logistice sunt adaptate cu sisteme de energie regenerabilă și consum redus. Parteneriatul cu Misavan ne oferă perspective reale de a continua atât pe linia dezvoltării și accederii pe noi piețe, cât și de a rămâne în fruntea clasamentului în ceea privește produsele de igienă și curățenie profesională. Împreună vom continua dezvoltarea și cercetarea unor noi linii care se adaptează nevoilor viitoare ale pieței”, a declarat Vicente Gumeno, CEO Químicas Quimxel.

Ce va produce fabrica?

Fabrica va produce produse foarte concentrate, reducând astfel utilizarea de plastic și generarea de CO2. Peste 70% dintre recipiente sunt fabricate din material reciclat. Toate procesele sunt atent monitorizate pentru a asigura protejarea mediului înconjurător.

Atât Misavan, cât și Químicas Quimxel SL, au o linie specială de produse ECOLABEL, reflectând angajamentul ambelor companii față de mediu și sustenabilitate.

Fondată în anul 2000, la Iași, Misavan a devenit unul dintre cei mai mari producători de articole de curățenie și un furnizor important la nivel național de produse profesionale și soluții complete de curățenie pentru clienții profesionali și casnici. Misavan oferă un portofoliu extins de peste 1.500 de produse de curățenie, menaj, hârtie, dispensare, produse de unică folosință și ambalare.

Fondată în 1988, Químicas Quimxel este unul dintre cei mai importanți producători spanioli, oferind o gamă variată de produse de curățenie, atât profesionale, cât și pentru uz casnic. Compania își distribuie produsele în peste 15 țări din întreaga lume, sprijinită de centre logistice situate în Europa – Portugalia, Italia, Grecia și România – și în America – Mexic.