PSD, dezamăgit de faptul că România nu a intrat în Spațiul Schengen

Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a vorbit vineri, 13 ianuarie 2023, despre eșecul României de a intra în Spațiul Schengen când a avut loc ultimul Consiliu al Justiției și Afacerilor Interne (JAI).

Marcel Ciolacu a ținut să precizeze că România trebuie să aibă o politică coerentă și să fie respectată în Uniunea Europeană pentru că, până acum, „noi am dormit pe bancheta din spate a Europei”.

„Mie, personal, Marcel Ciolacu, cu PSD, cu colegii mei, (…) nu mi-este frică de nimic. Eu nu vreau să ne plângem. Eu vreau ca din acest an să schimbăm registrul și să spunem clar care e drumul românilor și a României. Nu poți să ai pretenții de a fi jucător regional când până acum în toată politica externă noi am dormit pe bancheta din spate a Europei.

Nu poți să ai pretenții și să constați eșecuri pe care nu le numești eșecuri. Domn doctor, cum a decurs operația?! Excelent, reușită operația, dar pacientul a decedat! Cam așa e cu Schengen. Nu putem realiza acest lucru decât dacă suntem uniți, chiar din familii politice diferite. S-a terminat perioada amatorismului la nivel centeral”, a declarat, vineri, liderul social-democraților.

Anul 2023 poate să fie anul aderării României la Spațiul Schengen

În ciuda acestui fapt, țara noastră ar avea o șansă să intre în zona de liberă circulație din Europa în acest an. Vă amintim că prima reuniune informală a Consiliului Justiției și Afacerilor Interne (JAI), sub președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene, va avea loc la finalul acestei luni, în perioada 25 ianuarie – 27 ianuarie, fiind prima ocazie din acest an pentru România să ceară introducerea aderării ei în Spațiul Schengen pe agenda Consiliului UE.

Reuniunea informală a Consiliului JAI va avea loc la Stockholm (Suedia). Prima ședința oficială din 2023 va avea loc abia în primăvară, între 9 martie și 10 martie, la Bruxelles.

„Reuniunile oficiale ale Consiliului sunt organizate de Consiliul UE și sunt prezidate de Președinția Consiliului. Cu toate acestea, fiecare președinție a Consiliului organizează și reuniuni informale ale miniștrilor pentru a purta discuții privind inițiative legate de un anumit subiect sau de o anumită formațiune a Consiliului”, scrie pe site-ul oficial al Consiliului European.