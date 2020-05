Luju.ro face dezvpluiri uimitoare despre cum moare toată lumea, la noi, numai de COVID – 19, deși unii dintre nefericiți aveau afecțiuni care ar fi dus la acealși final tragic.

Legea CNSCBT

Iată cum a fost lumea panicată cu morţi pe bandă rulantă. Un document al CNSCBT ordona ca toţi infectaţii cu coronavirus care au decedat să fie declaraţi morţi de coronavirus, chiar dacă aveau cancer: “Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente… COVID-19 trebuie menţionată cauza a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces”.

Fără autopsii

Lumea Justiţiei a avut dreptate atunci când a atras atenţia că în lipsa autopsiilor există posibilitatea ca toate persoanele infectate cu noul coronavirus (cel care provoacă boala Covid-19) care au încetat din viaţa să fie declarate moarte din cauza coronavirusului, chiar dacă ele aveau şi alte boli, cum ar fi cancer în faza terminală În ediţia de astăzi, prezentăm un document-bomba al Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), care confirmă temerile noastre. Este vorba despre un document oficial care ordonă ca toţi cei infectaţi cu Covid-19, care au decedat, să fie declaraţi morţi din cauza de Covid-19, indiferent dacă aceştia aveau cancer, afecţiuni hematologice sau alte boli.

Ucigașul ucigașilor

În 28 aprilie 2020, CNSCBT a publicat o actualizare a metodologiei de intervenţie în cazurile infecţiilor cu Covid-19. Intitulat “Definiţiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (Covid-19). Actualizare 28.04.2020”, documentul are un capitol denumit “Deces la pacient confirmat cu Covid-19”. De aici aflăm ceva halucinant, în opinia noastră. Şi anume că toate decesele persoanelor infectate cu coronavirus trebuie puse pe seama coronavirusului, chiar dacă pacienţii sufereau şi de alte boli: “Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de ex. cancer, afecţiuni hematologice etc.) şi COVID-19 trebuie raportată ca şi cauza a decesului, independent de condiţiile medicale pre-existente care se supecteaza că au favorizat evoluţia severă a COVID-19”.

Noul virus, e obligatoriu cauza

De asemenea, documentul CNSCBT, pe care îl prezentăm integral la finalul articolului, obliga la menţionarea Covid-19 pe certificatul de deces drept cauză a morţii pentru persoanele infectate cu Covid-19, chiar şi atunci când (atenţie!) doar se presupune că acest coronavirus a cauzat sau a contribuit la deces. Deci chiar şi atunci când nu există o certitudine că decesul a fost provocat de coronavirus.

Cât se poate de limpede

Iată ce se menţionează în documentul CNSCBT la capitolul “Deces la pacient confirmat cu Covid-19” (vezi facsimil 1):

“Deces la pacient confirmat cu COVID-19

Decesul la pacient confirmat cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepţia situaţiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relaţie cu COVID-19 (ex.traumatism, hemoragie acută majoră, etc) şi la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boala şi momentul decesului.

Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli preexistente (de ex. cancer, afecţiuni hematologice etc.) şi COVID-19 trebuie raportată ca şi cauza a decesului, independent de condiţiile medicale pre-existente care se supecteaza că au favorizat evoluţia severă a COVID-19.

COVID-19 trebuie menţionată pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces”.

Doar COVID – 19 este de vină

Aşadar, spre exemplu, o persoană bolnavă de cancer în faza terminală, dar infectată cu coronavirus va fi declarată moartă din cauza coronavirusului. La fel şi o persoană care, să spunem, a suferit un atac cerebral, dar care a fost infectată cu coronavirus. Covid-19 va fi trecut drept cauză de deces, chiar şi pe presupuneri, după cum am văzut, deşi poate persoane aflate în situaţiile de mai sus au încetat din viaţa din cauza cancerului sau a atacului cerebral, nu din cauza coronavirusului. Ceea ce este, credem noi, total absurd.

Cert este că prin aceasta modalitate s-a ajuns la numărul de 726 de persoane despre care autorităţile susţin că ar fi decedat din cauza coronavirusului. Chiar şi aşa, numărul morţilor de coronavirus este mult mai mic decât cel al persoanelor moarte din cauza altor afecţiuni ale aparatului respirator, cel puţin dacă ne raportăm la statisticile Institutului Naţional de Statistică privind anul 2018.

Aşa cum senior-editorul Lumea Justiţiei Răzvan Savaliuc a arătat în editorialul “Bursa morţilor: 724 romani pe zi. Vestul s-a scuturat de paraziţi”, în 2018 au murit 264.317 de romani, adică 724 pe zi. Dintre aceştia, 17.097 au decedat din cauza bolilor aparatului respirator, 47 pe zi. Ceea ce este infinit mai puţin decât decesele zilnice puse pe seama Covid-19

În 2018 au murit 264.317 de români. Din care:

-de boli cardiovasculare – 149.467

-de tumori canceroase – 51.701

-de boli ale aparatului respirator – 17.097

-de boli infecţioase – 3669, din care 920 de tuberculoza

Împărţit la 365 de zile ale anului, rezultă că zilnic au murit 724 romani din diverse cauze. Din care:

-de boli cardiovasculare – 409

-de tumori canceroase – 141

-de boli ale aparatului respirator – 47

-de boli infecţioase – 10, din care 2 de tuberculoza

În aceeaşi ordine de idei, amintim că APADOR-CH a publicat recent o analiză, realizată până în 27 aprilie 2020, care dezvăluia că de la declararea primului mort de coronavirus (23 martie 2020) s-au produs în România, 631 decese de Covid-19, deci, în medie 17 decese pe zi ale infectaţilor cu Covid-19, la jumătate din media zilnică a deceselor cauzate, în perioada 2010-2016, de afecţiuni ale aparatului respirator. “Deci media de 17 decese/zi ale infectaţilor cu covid-19 este situată la jumătatea mediei zilnice a deceselor cauzate, în perioada 2010-2016, de afecţiuni ale aparatului respirator (37 decese/zi) şi de 2.5 ori mai mare decât media zilnică a deceselor cauzate, în perioada 2010-2016, de boli infecţioase şi parazitare, inclusiv tuberculoza (7 decese/zi)”, sublinia APADOR-CH (click aici pentru a citi).

În ceea ce priveşte decesele cauzate de Covid-19 anunţate de autorităţi, acestea erau 726 vineri, 1 mai 2020, fiind puţin probabil că numărul morţilor de coronavirus să se apropie până la finalul anului de numărul deceselor cauzate în 2018 de boli ale aparatului respirator.