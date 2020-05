Social-democrații ar putea aduce o serie de modificări la hotărârea prin care a fost instituită starea de alertă. Documentul urmează să intre în dezbaterea Parlamentului, care se va pronunța prin vot.

Potrivit unor surse din partid, PSD ar avea în vedere să ceară schimbarea regulilor în ceea ce privește purtarea măștii de protecție. Ar putea fi vorba de introducerea unor excepții, în pentru persoanele care au probleme de sănătate, doar în anumite condiții, toatea acestea urmând să fie discutate de conducerea partidului.

De altfel, președintele PSD, Marcel Ciolacu a dezvăluit de ce nu a purtat mască de protecție în momentul discursului ținut ieri în plenul Parlamentului. Explicația lui: a vrut să transmită „în glumă” că are o afecțiune. Acesta a precizat că, după ce a fost pe punctul de a leșina într-o conferință de presă, a mers la un control medical și a aflat că are deviație de sept.

Declarația lui Marcel Ciolacu vine după ce premierul Ludovic Orban a ținut să amintească faptul că purtarea măștii de protecție este obligatorie în spațiile publice închise și că Ciolacu și Ponta, care nu au respectat reglementarea la ședința de luni, pot fi amendați.

„Sub o formă de glumă am vrut să transmit faptul că am o suferință la nas. Am o deviație de sept, depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leșinului”, a declarat Marcel Ciolacu