Comisarul şef Florian Enita, cel care a condus echipa de la Serviciul Omoruri București ce s-a ocupat de ancheta de la Caracal, a dezvăluit într-un interviu pentru ziare.com de ce se temea Gheorghe Dincă foarte tare și de ce avea construit un adevărat buncăr sub casă. Anchetatorul mărturisește că l-a întrebat pe Dincă despre scopul acestei construcții de sub casă iar acesta a spus că se temea de un atac cu rachete pentru că în apropiere se afla baza militară de la Deveselu.

„In casa groazei, cum mai este cunoscuta, a functionat la un moment dat un service auto. In atelier se afla o rampa construita din caramida si beton. Peste rampa a fost construit un tavan din beton armat care a fost acoperit cu pamant si au ramas la vedere scarile prin care se facea accesul.

In afara de o podina din lemn peste care se aflau o saltea si un butoi din plastic incastrat in beton, ne-au atras atentia cateva inele metalice prinse in beton.

L-am intrebat pe Dinca scopul acestei constructii si ne-a raspuns ca se temea de un atac cu rachete, ca in apropiere se afla baza militara de la Deveselu. Nu am primit niciodata un raspuns legat de acele inele metalice, dar convingerea mea este ca nu a apucat sa foloseasca acest spatiu. Probabil era un „next level””.

