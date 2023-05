Răsturnare de situație în dosarul Caracal. Bunicul Luizei Melencu a lansat o serie de acuzații grave. El este de părere că Gheorghe Dincă este controlat, lucru care susține că s-a putut observa în repetate rânduri, de-a lungul timpului. Mai mult chiar, acesta a susținut că între dispariția fetelor și americanii de la Scutul de la Deveselu ar exista o legătură.

Bunicul Luizei Melencu a acuzat, la Realitatea PLUS, că autoritățile au încercat să îngroape cazul pentru a nu se afla adevărul așa cum a fost el. Supărați peste măsură, familia Melencu cere, acum, mutarea procesului la Instanța Supremă.

Motivul este legat de faptul că Gheorghe Dincă nu ar fi lăsat să spună tot ce știe despre dispariția fetelor și că americanii nu ar fi străini de cele petrecute cu mulți ani în urmă.

Familia Melencu acuză că lucrurile nu stau așa cum au fost descrise

„Nu suntem și nu am fost mulțumiți niciodată, după cum au decurs toate ședințele, timp de 3 ani de zile, la Tribunalul Slatina, iar acum am fost pasați pe mâna altor judecători, care încearcă pe toate căile posibile să le țină (faptele – n.r.) cât pot de departe de realitate.

Noi bănuim că lucrurile nu stau așa cum au fost descrise de procurorii DIICOT în rechizitoriu. Pentru asta am stat de vorba și cu doamna avocat și de comun acord…”, a spus bunicul Luizei Melencu.

El a susținut categoric că Gheorghe Dincă nu este singurul vinovat. Mai mult chiar, bunicul Luizei Melencu a precizat că se încearcă ascunderea adevărului pe motiv că soldații americani ar fi implicați în acest caz, scrie realitatea.net.

Asupra lui Gheorghe Dincă se fac presiuni din partea unor sus-puși

„Dincă a fost tot timpul controlat. Citesc și pe fizionomia omului, se vede că are rețineri. Asupra lui se fac presiuni din partea unor sus-puși, oameni din instituțiile statului. Timp de 3 ani de zile eu am ajuns la concluzia că cazul nostru are probleme cu Scutul de la Deveselu, cu soldații americani.

Am intrat chiar în prima zi în curtea lui Dincă. Ce s-a zic cu butoiul – acolo a fost o manevră a DIICOT-ului care să dea alte proporții cazului. Fetele nu au fost arse, au fost pasate pe undeva, la americani. Am fermă convingere că așa s-a întâmplat”, a continuat seria de acuzații bunicul Luizei Melencu.

Bunicul Luizei, acuzații grave la adresa soldaților americani

El a ținut să tragă și o concluzie categorică în ceea ce privește rolul jucat de americani.

„E foarte greu pentru că ne lovim de o mașină a timpului și mașină timpului sunt americanii. Americanii sunt dușmanii mei pe față, sunt dușmanii noștri pentru că ei știu foarte bine ce au făcut”, a afirmat, marți, bunicul Luizei Melencu.