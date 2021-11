Nicolae Ciucă ar urma sa fie propunerea cu care liberalii, social-democrații și UDMR urmează să meargă în fața președintelui Klaus Iohannis. De menționat este faptul că decizia a fost votată în interiorul PNL și vine după săptămâni întregi de negocieri şi contraziceri între formațiunile politice.

Pe de altă parte, decizia a fost luată în ciuda faptului că în urmă cu o lună de zile, Florin Cîţu nici nu voia să audă de varianta ca Nicolae Ciucă să fie premier. Totodată, liderul PNL îl acuza pe acesta că ”i-ar fi furat partidul”.

Se pare însă că decizia lui Cîțu nu este una întâmplătoare ci are la bază mai multe condiții. Surse politice au declarat pentru Antena 3, că liderul PNL i-ar fi cerut o serie de garanții, președintelui Klaus Iohannis pentru a-l susțne pe Nicolae Ciucă. Mai exact, Florin Cîțu ar fi cerut să rămână președintele PNL, să vină la șefia Senatului, să numească miniștrii liberali, dar şi control asupra numirilor din instituțiile din eșalonul doi.

Condițiile puse de Florin Cîțu

De menționat este faptul că România ar urma să afle vineri cine va fi noul premier al țării. Joi, Nicolae Ciucă a condus delegația liberală la negocierile și a anunțat atunci progresele făcute și faptul că părțile au convenit să instaleze noul guvern peste o săptămână.

„S-au făcut pași importanți pe pachetul social și pe ceea ce înseamnă că agreăm să căutăm soluții ca să nu creștem taxele, să avem un procent de 7% pentru investiții în bugetul anului viitor și un calendar astfel încât să avem un guvern până joi”, a spus Nicolae Ciucă. Totodată, el mai preciza că numele următorului premier va fi stabilit vineri. „Urmează să stabilim mâine toate aceste detalii”, a precizat ministrul interimar al Apărării.

Amintim faptul ședința PSD-PNL are loc vineri la orele prânzului. Atunci, reprezentanții celor două partide trebuie să decidă cine va fi primul premier în sistemul de rotație stabilit de liberali și social-democrați. Propunerea PSD este Marcel Ciolacu, iar cea a PNL este Nicolae Ciucă.

Ciolacu declara joi seară că în urma negocierilor cu PNL nu s-a concluzionat care dintre partide va da premierul în prima parte a guvernării, însă vineri se va hotărî și acest aspect.

„Nu am ajuns la o discuție cine are primul ministru. Dacă noi insistăm, cum e corect, dacă nu primul ministru, Ministerul de Finanțe să fie la PSD. Și cei de la PNL, la fel de corect, au insistat, dacă nu au primul ministru să aibă Ministerul de Finanțe. Am mai avut o discuție foarte aplicată pe pachetul social. Rămânem în continuare să căutăm venituri”, a spus Ciolacu.