Ludovic Orban susține că nu a condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice. Președintele PNL a susținut că a luat amenzi de circulație, de-a lungul timpului.

„Niciodată nu am condus sub influenţa băuturilor alcoolice. Am fost supus în mod frecvent a testul de alcoolemie”, spune Ludovic Orban.

„În campania prezidenţială din 2004 m-am deplasat la Slobozia, unde erau pregătite microbuze şi autocare pentru vot multiplu. Mergeam cu o viteză un pic cam mare şi m-a luat radarul şi am avut 3 luni suspendat permisul. Am mai avut incidente de-a lungul timpului, m-am răsturnat cu maşina la Iaşi, dar majoritatea au fost din cauza unor defecţiuni de natură tehnică”, adaugă liderul PNL.

Îi cere lui Cîțu să-și prezinte scuzele

Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut lui Florin Cîțu să-și ceară scuze fiindcă nu a avut „curaj și onestitate” să-i informeze pe cetățeni în legătură cu episodul condamnării din SUA până acum. Ludovic Orban spune că premierul ar trebui să-și ceară scuze și față de el pentru că nu l-a informat niciodată cu privire la acel episod deloc plăcut din viața lui.

„Îi solicit colegului meu Florin Cîțu ca, în următoarea declarație publică, să le ceară scuze cetățenilor români că nu a avut curajul și onestitatea să îi informeze despre acest episod întunecat din viața lui.

Și ar trebui să își ceară scuze și față de mine, că nu mi-a mărturisit niciodată că a fost condamnat penal pentru conducerea autoturismului sub influența alcoolului, în toate discuțiile pe care le-am avut atunci când a obținut susținerea mea pentru cele mai importante funcții în stat”, a scris Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

