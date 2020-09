S-a aflat câți bani are Florin Călinescu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori și oameni de televiziune. Dacă de-a lungul timpului s-au avansat diverse sume, salarii și s-au făcut speculații, acum s-a aflat adevărul.

O dată cu intrarea în politică, a apărut și declarația de avere a îndrăgitului actor. Procedura de completare a declarației de avere este necesară în momentul în care un candidat se înscrie în cursa electorală.

Cplinescu, care deține preşedinția Partidului este unul dintre candidaţii pentru primăria Capitalei care nu se pot lăuda cu o avere impresionată.

Astfel, potrivit datelor centralizate, Florin Călinescu are două terenuri, unul agricol, dobandit în anul 2015, prin cumparare, cu o suprafata de 1,8 hectare, in judetul Arges. Celalalt teren este intravilan, dobandit in 2000, prin cumparare, cu o suprafata de 219 metri patrati, situat in Poiana Brasov.

Actorul a are patru cladiri, dintre care trei apartamente si o casa de vacanta. Primul apartament este in Timisoara, dobandit in 2010 prin mostenire, cu o suprafata de 60 de metri patrati. Celelalte doua apartamente sunt in Bucuresti, dobandite in 2005, tot prin mostenire, ambele avand o suprafata de 65 de metri patrati, Florin Calinescu avand o cota parte de 50%.

În ceea ce privește casa de vacanta a actorului, aceasta este in Brasov și a fost achiziționată în anul 2000, cu o suprafata de 150 de metri patrati.

În ceea ce privește veniturile și conturile lui Călinescu, actorul a declarat 62.000 de lei intr-un cont curent, deschis in 2012.

De asemenea, acesta are venituri anuale de 14.400 de lei, de la FCMCImpexSRL, unde este consilier artistic, plus un venit anual de 28.200 de lei, de la aceeasi firma, unde este director comercial.

Candidatura lui Florin Călinescu la Primăria Capitalei a fost anunțată de Cristian Soare, prim-vicepresedintele Partidului Verde, pe pagina sa de Facebook.

Florin Calinescu este actor de film, radio, teatru si voce. De asemnea, în ultimii ani, acesta a fost jurat al emisiunii „Romanii au talent”.