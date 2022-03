Vladimir Putin a dat ordinul! Ministrul Apărării din Rusia, Serghei Șoigu, a avertizat că Rusia va ataca combinatele chimice din Ucraina.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a anunțat un atac iminent cu rachete asupra mai multor facilități industriale din Ucraina.

„Pentru a evita pierderile de vieți omenești, cerem angajaților combinatelor chimice, fabricilor din Ucraina, să părăsească imediat unitățile de producție.”, a spus Serghei Șoigu.

Anunțul ministrului Apărării rus a fost confirmat și de un jurnalist al Kyiv Independent și de Nexta.

#Russian Ministry of Defense announced its intention to bomb #Ukrainian enterprises of the military-industrial complex

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022