Toată atenția este îndreptată în aceste zile asupra lui Vladimir Putin. Dorința acestuia de a îngenunchea Ucraina s-a transformat într-un război cum nimeni nu ar fi crezut că va trăi sau va vedea în zilele noastre. De peste 10 zile, trupele rusești în încearcă să cucerească marile orașe din Ucraina, însă se izbesc de o forță de apărare puternică din partea ucrainienilor.

Lumea întreagă urmărește ce se petrece minut cu minut în țara condusă de Zelinski. La fel, se petrece și în cazul lui Vladimir Putin. Ochii specialiștilor sunt ațintiți asupra liderului de la Kremlin iar numeroase voci încearcă să descifreze care este planul liderului de la Kremlin.

Secretul bine păstrat al lui Vladimir Putin

De peste o săptămână, au apărut speculații privind starea de spirit a lui Vladimir Putin. Toată lumea știe că nu este un personaj extrem de ușor de descifrat iar mai toți cei apropiați îl apreciază ca fiind imprevizibil.

De altfel, despre Vladimir Putin nu se știu foarte multe lucruri. Mai mereu liderul Rusiei a ținut să-și păstreze viața personală cât mai departe de ochii opiniei publice. Nici acum multe lucruri în ceea ce îl privește nu sunt clare. Un lucru însă a reușit să iasă la lumina zilei. Este vorba de ceea ce a făcut acesta în tinerețea sa.

Ce a făcut în tinerețea sa liderul Rusiei

Nu mulți știu că Vladmir Putin a fost taximetrist. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către el. El a optat pentru această meserie din cauza situației economice instabile de după destrămarea Unității Sovietice.

Potrivit The Guardian, care citează publicația Ria Novosti, Vladimir Putin a mărturisit că a făcut taximetrie pentru că avea nevoie de o sursă de venit în plus.

„Uneori a trebuit să câștig niște bani în plus. Adică să câștig niște bani cu mașina, ca șofer particular. Ca să fiu sincer, e neplăcut să vorbesc despre asta, dar, din păcate, așa au stat lucrurile”, a declarat Vladimir Putin în documentarul „Rusia. Istorie recentă”, realizat de canalul Channel One, din care Ria Novosti a relatat câteva secvențe.

Trebuie amintit că fostul agent agent KGB, Putin a deplâns în repetate rânduri destrămarea Ununii Sovietice și a afirmat că dezintegrarea URSS în urmă cu 30 de ani rămâne o „tragedie” pentru „cei mai mulți cetățeni”. De altfel, mai ales în aceste mommente de conflict în Ucraina, au existat multe persoane care au avansat ideea că planul lui Putin ar fi chiar refacerea URSS.