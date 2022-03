Având în vedere pierderile pe care le înregistrează în războiul din Ucraina, Rusia încearcă să apeleze la trupe suplimentare, de pe întreg teritoriul său, dar şi mercenari din străinătate.

Potrivit unei analize a Ministerului Apărării din Marea Britanie, pentru că se confruntă cu „pierderi continue de personal”, Rusia caută întăriri din întreaga ţară.

Mai mult, Moscova a aprobat şi „eliberarea timpurie” a cadeţilor, pentru a putea fi trimişi să lupte în Ucraina, indică şi un raport al Armatei ucrainene, citat de The Guardian.

Rusia întâmpină dificultăți în furnizarea de muniție trupelor și ”a pierdut 40% din unitățile implicate în operațiunile de pe teritoriul Ucrainei”, potrivit raportului ucrainean.

„Rusia caută din ce în ce mai mult să regenereze trupe suplimentare pentru a-și consolida și înlocui pierderile de personal.

Cel mai probabil Rusia se chinuie să desfășoare operațiuni ofensive în fața rezistenței ucrainene susținute”, potrivit Ministerului britanic al Apărării, notează CNN.

Până în prezent, se pare că Rusia ar fi pierdut 40% din unităţile implicate în operaţiunea declanşată împotriva Ucrainei.

Acum, ruşii redistribuie forțe din „districtul său militar din est, din flota Pacificului și Armenia”. O altă soluţie la care se apelează este cea a surselor externe de luptători, cum ar fi „companii militare private, sirieni și alți mercenari”.

“Rusia va încerca probabil să folosească aceste forțe pentru a controla teritoriul capturat și pentru a-și elibera puterea de luptă în vederea reînnoirii trupelor pentru continuarea operațiunilor ofensive blocate”, mai indică raportul britanic.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 March 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/sdQNbNojkk

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dt3peYkO7y

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 15, 2022