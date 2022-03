Discuţii aprinse pe tema avioanelor MIG-29 din Polonia care ar putea ajunge în Ucraina!

Preşedintele Volodimir Zelenski a transmit un mesaj de ultimă oră, prin care îndeamnă Occidentul “să decidă cât mai repede” în cazul trimiterii acestor avioane, care ar urma să ajute Ucraina în lupta împotriva forţelor ruse.

“Luaţi o decizie cât mai repede, trimiteţi-ne avioane!”, a fost mesajul transmis de Zelenski pe reţeaua Telegram, potrivit AFP.

Liderul de la Kiev a îndemnat la o “rezolvare imediată” a acestei iniţiative poloneze. Într-o înregistrare video, Zelenski a mulţumit Poloniei pentru această iniţiativă, dar şi-a exprimat şi regretul faţă de faptul că “nu s-a luat încă nicio decizie” privind trimiterea efectivă a avioanelor de luptă.

De cealaltă parte, Rusia a avertizat clar că posibila sosire a acestor avioane poloneze în Ucraina ar crea un “scenariu indezirabil şi potenţial periculos”.

Reamintim că, marţi seară, Polonia a anunţat că este gata să trimită, imediat, dar și gratuit, toate avioanele MIG-29 pe care le deţine spre baza militară de la Ramstein, în Germania, plasându-le la dispoziția guvernului Statelor Unite.

De acolo, acestea ar urma să fie trimise apoi, cel mai probabil, în Ucraina, ca formă de sprijin pentru armata ucraineană care se apără de două săptămâni de invadatorii ruși.

Guvernul polonez a îndemnat şi “alţi Aliaţi NATO, care deţin avioane MIG-29, să acţioneze în acelaşi fel”.

Aviația poloneză deține 21 de aeronave MiG-29 cu un singur loc și alte 6 aeronave de același tip cu două locuri.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a transmis că SUA continuă discuţiile cu Polonia, însă oferta privind avioanele MIG-29 nu este una “viabilă”.

“Nu credem că propunerea Poloniei este viabilă”, a precizat Kirby, adăugând că o astfel de asistenţă militară a Ucrainei în faţa invaziei ruse “ridică motive importante de îngrijorare pentru întreaga alianţă NATO”.

It is simply not clear to us that there is a substantive rationale for it. We will continue to consult with Poland and our other NATO allies about this issue and the difficult logistical challenges it presents, but we do not believe Poland’s proposal is a tenable one. (4/4)

— John Kirby (@PentagonPresSec) March 8, 2022