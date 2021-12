Deși este ultima lună din an, decembrie este cea mai încărcată perioadă cu bucurie pentru români. Decembrie ne aduce o mulțime de motive pentru a fi veseli: Ziua Națională a României, Sfântul Nicolae, Ignatul, Ajunul Crăciunului, Ziua Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, Noul An, plus alte zile importante pentru comunitatea creștin ortodoxă și pentru oameni, în general.

Fiecare familie se pregătește din timp pentru mult așteptată zi de 25 decembrie. Tații cumpără un brad pentru Crăciun, mamele gătesc o mulțime de preparate tradiționale delicioase, frații mai mari decorează casa de sus până jos, surorile fac ultimele cumpărături pentru cei dragi, iar micuții familiei… îi scriu lui Moș Crăciun, firește!

Însă, pe lângă aceste activități tipice lunii decembrie, toți trebuie să ne amintim adevăratul motiv de bucurie, respectiv Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, în această zi sfântă, clericii ne sfătuiesc să spunem o rugăciune specială împreună pentru liniștea sufletească și pentru a-L simți pe Dumnezeu mai aproape de noi.

Rugăciune pentru Crăciun. Toți trebuie să rostim aceste cuvinte

O rugăciune rostită cu credință îți poate umple sufletul de bucurie.

„Tată din Ceruri, te rog să-mi binecuvintezi familia, prietenii, rudele și pe cei pe care îi iubesc, și pe cei care citesc această rugăciune chiar acum. Arată-le Tu o noua imagine a dragostei și puterii Tale nemărginite. Duhule Sfânt, te rog să-i ajuți, chiar în acest moment. Acolo unde există durere, te rog să le dăruiești pacea și mila Ta. Acolo unde există îndoială, te rog să le inspiri o încredere înnoită prin Harul Tău. Unde există o nevoie, te rog să le-o împlinești. Binecuvintează-le Tu căminul, familia, munca, dă-le Ințelepciune și Lumină în viața lor. Binecuvântează-i când pleacă și când se întorc acasă, mergi înaintea lor și deschide-le calea. Călăuzește-i și ocrotește-i clipă de clipă în toată viața lor. Iartă-le lor păcatele făcute cu voie sau fără de voie, cu știință, din neștiință sau pe cele pe care nu și le amintesc. Condu-i Tu pe Calea Ta Cea Sfîntă, În Numele Fiului Tău, Iisus Cristos. Doamne Tată, Fiule și Duhule Sfânt, vă mulțumesc că veți face mai mult decât pot eu cere. Amin!”