În cadrul unei intervenții la Prima TV, Mînzatu a detaliat că portofoliul său, intitulat „Oameni. Competențe. Pregătire”, va include aspecte legate de muncă, dialog social și protecția drepturilor lucrătorilor în spațiul european. De asemenea, va avea o componentă educațională, axată pe conectarea mediului universitar cu piața muncii.

Roxana Mînzatu a fost întrebată de ce aspectul locuințelor sociale nu a fost inclus în portofoliul pe care îl va coordona.

”Eu nu am avut niciodată o discuţie despre un portofoliu în zona locuinţelor. A fost o cerinţă a socialiştilor europeni, grup din care fac şi eu parte, însă nu a existat niciodată o discuţie despre un portofoliu în zona locuinţelor cu mine”, a susţinut Mînzatu, care a explicat cum a decurs interviul susţinut la Bruxelles în faţa Ursulei von der Leyen.

”A fost o discuţie generală, mai degrabă. Discuţia a fost despre un lider de echipă care vrea să vadă dacă are compatibilitate cu un membru al echipei sale, cum se conectează CV-ul meu, experienţa mea profesională, cu ceea ce îşi propune ea să facă în următorii cinci ani. Discuţiile legate de portofoliu le-a făcut cu statele membre, au fost negocieri”, a spus Roxana Mînzatu.

Mînzatu a menționat că a avut o întâlnire „plăcută” cu Ursula von der Leyen la interviul său de la Bruxelles, subliniind similitudinile în viziunea lor și compatibilitatea dintre abordările lor. Cu toate acestea, înainte de a-și asuma oficial funcția de comisar european și vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Mînzatu trebuie să treacă prin audierile din Parlamentul European. În cadrul emisiunii „Insider politic”, difuzată sâmbătă la Prima TV, ea a explicat ce va include, de fapt, portofoliul său.

”A fost o discuţie agreabilă, care a curs natural. Există similitudine în modul în care gândim şi asta a fost important. E o compatibilitate. Am discutat despre ce înseamnă să gestionezi reforme sistemice, despre munca pe care eu am făcut-o şi cum a fost ea primită şi ce evoluţie profesională am avut, mi-a împărtăşit şi dânsa experienţele sale, fiind fost ministru şi un om cu atâta experienţă administrativă. O echipă se bazează şi pe calitatea interacţiunii umane”, a explicat Mînzatu.