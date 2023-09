Lucian Ursaciuc deține două restaurante la Viena

Buchenland, pământul fagilor, i-au zis austriecii pe vremea când Bucovina românească era un ducat austriac. Legătura tărâmului cu capitala la Cernăuți, acum oraș în Ucraina, cu Austria este una veche. Un român stabilit la Viena a refăcut, peste ani, relația care s-a sfârșit la 1918, când meleagul mărginit la Sud-Est de provincia românească Moldova, s-a reîntors la țara mamă. A refăcut-o doar la nivel culinar. Pentru că Lucian Ursac și-a deschis două restaurante chiar în inima Austriei.

Ursaciuc revine des în acasă, în Bucovina pentru a lua marfă autentică și o duce la localurile sale din capitala Austriei.

Trăiește de 17 ani în capitala Austriei și a reușit să își deschidă două restaurante, unul românesc și unul cu specific austriac.

„Am studiat în România, am făcut gastronomie. Toată viața cu soția mea am făcut gastronomie. Aici m-am profilat pe grillmeister. Apoi, în 2013, a trecut trenul prin viața mea odată. Și l-am prins și am cumpărat primul restaurant aici, lângă.

În 2013-2017 am mers cu primul restaurant austriac, specialitate austriac. În 2017 am deschis al doilea restaurant românesc. Total, cum spunea austriacul, a doua pereche de papuci”, a spus Lucian Ursaciuc

I-a înnebunit pe vienezi cu papanașii, iar sarmalale sunt primele pe listă la comenzi când austriacul îi calcă pragul în restaurantul Bukovina.

„Toată lumea comandă renumitele sarmale, nu ieșim din sarmale. Primul top, papanașii”, a mai menționat Lucian.

Nu suntem luați în serios ca nație

Deși trăiește de atâția ani în Austria, Lucian Ursaciuc spune că în suflet a rămas român.

„Sunt bucuros că sunt român venit dintr-o familie tradițională, de bază. Credința în Dumnezeu și în familie. Sunt bucuros că sunt venit din România și că trăiesc aici și pot învăța de la ei lucruri care sunt minusuri la noi acasă”, a mai spus Lucian.

Românul spune că vine des acasă pentru a își aproviziona cu produse de calitate restaurantul românesc din inima Vienei, deschis la doar câțiva pași de Catedrala Sf Ștefan.

Întrebat ce a simțit când a auzit că guvernul Austriei blochează intrarea românei în Spațiul Schengen, românul a spus:

„Este natura lor să profite de națiile mai slabe. Trebuiau să fie vocali de ani de zile, nu poți să impresionezi acum cu ceva. Este o chestie care trebuie să se repare de ani de zile ca să fim luați în serios ca nație, ca politicieni”, a încheiat Lucian.

Dosarul intrării României în Schengen a fost finalizat de mai bine de un deceniu. Lupta reală și vocală a politicienilor români pentru atingerea acestui obiectiv a început abia acum un an.