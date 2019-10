Peste 37.000 de profesionişti IT au plecat din România în ultimii 20 de ani, în timp ce deficitul anual al angajaţilor din industria de profil este de aproape 15.500, arată un studiu de specialitate, prezentat, marţi, într-o conferinţă de specialitate.

Conform cercetării „Scaling Up”, cea mai importantă barieră identificată de 6 din 10 companii din România se referă la complexitatea abilităţilor din piaţă. De asemenea, circa 50% dintre companiile intervievate susţin că sunt limitate de aşteptările salariale, care tind să fie mai mari decât abilităţile identificate. Din punct de vedere al satisfacţiei legat de pregătirea profesională a oamenilor, companiile sunt mulţumite.

În ceea ce priveşte planurile de creştere ale companiilor IT din România, acestea vizează un salt de 17,5%, în următorii trei ani.

Potrivit datelor studiului întocmit de Codecool şi Brainspotting, 15.467 de oameni lipsesc din industria IT în fiecare an, însă datele nu includ absolvenţii de facultate. Pe acest fond, s-a ajuns la concluzia că 37.031 de profesionişti IT au plecat din România în ultimii 20 de ani, dintre care 30% sunt în SUA şi Canada, 60% în Europa (13% numai în Marea Britanie), iar restul de 10% în ţări asiatice şi în alte zone.

Majoritatea companiilor din România (80%) completează extrem de mult şi de bine sistemul educaţional, iar jumătate din totalul acestora se concentrează pe campanii de a educa angajaţii şi au parteneriate cu universităţile. Totodată, 40% dintre acestea se concentrează pe recrutări de absolvenţi.

În viziunea a 9 din 10 lideri care activează în industria IT din România, curicula educaţională trebuie adaptată cu realitatea zilelor noastre. În plus, 60% dintre companii consideră că trebuie crescut numărul de absolvenţi, un procent similar fiind de părere că trebuie menţinută scutirea de taxe.

În timp ce 50% dintre companii vor să fie încurajată reconversia profesională, pentru 40% este importantă încurajarea IT-iştilor de a se întoarce în ţară.

Studiul Codecool şi Brainspotting a fost realizat pe un eşantion de 47 de lideri din industria IT, în perioada aprilie – iunie 2019.

Reprezentanţi din mediul public şi privat, ce activează în domeniul IT, participă marţi la o conferinţă privind evoluţia pieţei de profil din România, organizată la Bucureşti.

