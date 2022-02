Nicolae Ciucă, despre războiul dintre Ucraina și Rusia: Ne ajutăm vecinii care au nevoie

Joi, 24 februarie, prim-ministrul Nicolae Ciucă a scris pe rețelele de socializare că a avut o convorbire telefonică cu premierul ucrainean Denys Shmyhal despre situația actuală din Ucraina.

„Am avut o convorbire telefonică cu premierul Ucrainei, Denys Shmyhal. Solidaritate și sprijin împotriva agresiunii militare ilegale a Rusiei. Ne ajutăm vecinii care au nevoie și susținem independența și suveranitatea Ucrainei”, a scris Nicolae Ciucă pe Twitter.

Premierul român avea programată convorbirea telefonică la ora șase seara (ora locală), potrivit agendei oficiale.

I had a call with PM Shmihal of Ukraine. Solidarity and support against unlawful military Russian aggression. We are assisting our neighbours in need and support the independence and sovereignty of Ukraine.

— Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) February 24, 2022

Klaus Iohannis: România va asigura Ucrainei tot sprijinul necesar

De altfel, și Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonică, joi, 24 februarie, cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski. Acesta a scris pe Twitter că țara noastră va acorda ajutor umanitar Ucrainei, împreună cu partenerii din NATO și Uniunea Europeană.

„Am avut o discuție cu președintele Zelenski ca să-l asigur de suportul și solidaritatea în fața agresiunii militare iresponsabile a Rusiei și pentru suveranitatea și integritatea teritoriului Ucrainei. Ne coordonăm cu partenerii pentru a acorda suport de urgență Ucrainei prin asistență umanitară”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Tot joi, președintele nostru va avea convorbiri telefonice cu liderii europeni despre situația actuală din Ucraina.

I had a📞talk with President @ZelenskyyUa to assure him of 🇷🇴RO’s full support&solidarity in face of the irresponsible military aggression by RU, and for UA sovereignty& territorial integrity. We coordinate with our partners to rapidly support UA🇺🇦 through humanitarian assistance — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 24, 2022

A început războiul în Ucraina! Vladimir Putin a ordonat Armatei Ruse să atace Kievul

Reamintim că joi dimineață, 24 februarie, inevitabilul s-a produs, după ce preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat o operaţiune militară în Ucraina pentru a-i „apăra pe separatiștii” din est. În doar câteva ore au fost raportate explozii în mai multe orașe ucrainene.

În timp ce atacurile sunt în desfășurare, Vladimir Putin a avut o primă reacție oficială după invadarea Ucrainei, iar situația actuală s-ar putea agrava. Acesta a spus că a așteptat 30 de ani pentru a obține un acord cu NATO, însă nimic nu s-a întâmplat.

„Am așteptat 30 de ani să ajungem la un acord cu NATO,” a afirmat Putin.

Totodată, el a subliniat faptul că Rusia a fost răbdătoare și a încercat să se înțeleagă cu NATO prin diverse metode.

„În ultimii 30 de ani am încercat, răbdători, să ajungem la un acord cu NATO privind principiile egalității și indivizibilității securității în Europa”, a mai declarat liderul rus, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei.

Președintele Rusiei a numit NATO „imperiul minciunilor”, adăugând că Rusia a fost mințită, dar și dezamăgită în ultimii 30 de ani. În același timp, Vladimir Putin a mai adăugat că au existat și nenumărate încercări de presiuni și șantaj, care nu s-au concretizat.