România a plătit până acum un miliard de euro sub forma taxei pe plastic nereciclat, iar săptămâna trecută a mai achitat trei milioane de euro pentru Cauza 109, referitoare la depozitele de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase neecologizate. Anunțul a fost făcut joi de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, în cadrul unei conferințe de specialitate.

Comisia Europeană cere explicații României pentru netratarea deșeurilor înainte de depozitare, o practică identificată în patru depozite. Deși ar trebui să fie o excepție, în realitate, aceasta pare regula, iar respectarea obligațiilor legale este rară.

Ministrul Mediului avertizează că amânarea măsurilor și evitarea taxelor mai mari au generat datorii uriașe. România a plătit deja un miliard de euro pentru plastic nereciclat și recent încă trei milioane pentru depozite neecologizate, bani care ar fi putut reduce deficitul și sprijini investițiile.

„Ne întreabă Comisia şi Curtea Europeană de Justiţie, mai nou, de ce nu tratăm deşeurile înainte de a le depozita, pentru că au informaţii că în patru depozite din România se întâmplă chestia asta. În opinia Comisiei, excepţia e legată de acea situaţie în care nu tratezi când, de fapt, ştim cu toţii că în România excepţia e mai degrabă atunci când autorităţile locale îşi fac datoria şi tratează şi stabilizează deşeurile înainte de a le depozita.

Dacă până acum ne-am tot alintat, am tot spus că avem alegeri şi nu putem amenda cetăţenii şi nu putem mări taxa de salubritate, toate aceste lucruri ajung, din păcate, la o scadenţă. Vorbim despre sume foarte mari de bani pe care statul român le plăteşte pe Cauza 109, cu depozitele de deşeuri industriale periculoase şi nepericuloase, neecologizate. Săptămâna trecută am mai plătit încă trei milioane de euro şi sper să nu greşesc. Plătim milioane de euro, bani cu care am fi putut să nu fi ajuns în această situaţie, erau bani cu care am fi putut să le ecologizăm la timp.

Trei milioane de euro par o glumă în comparaţie cu un miliard de euro pe care l-am plătit până acum taxă pe plastic nereciclat. Asta pare să nu îngrijoreze pe nimeni, nici vreun minister, ca să nu numesc unul anume, însă în situaţia economică în care ne aflăm, eu cred că un miliard de euro pe care România ar fi putut să nu-l fi plătit dacă ne-am fi făcut cu toţii treaba, ar fi făcut o mare diferenţă în deficit şi în investiţii”, a explicat ministrul.