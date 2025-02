Programul a atras la această ediție 113 companii locale, dintre care 30 au ajuns în etapa principală, cea a atelierelor de lucru și interviurilor derulate alături de echipele mixte de experți desemnați de Deloitte și de organizațiile-partener, sub forma unui exercițiu de analiză și auto-analiză a proceselor de business, structurat în patru piloni – strategie, cultură și angajament, inovație și resurse, respectiv guvernanță și aspecte financiare.

Companiile care au obținut în premieră certificarea „Best Managed” în cadrul ediției a treia sunt:

Categoria companiilor recertificate a fost deschisă de Celco (activă în domeniul materialelor de construcții, înființată în 1973, cu 280 de angajați și cifră de afaceri de 42,5 milioane de euro în 2023) și Lidas (activă în domeniul alimentar, înființată în 1993, cu 611 angajați și cifră de afaceri de 33 de milioane de euro în 2023), aflate la a treia certificare consecutivă, în timp ce 12 alte companii au primit certificarea pentru a doua oară:

Selecția inițială a participanților la cea de-a treia ediție a programului Best Managed Companies România s-a realizat pe baza formularelor de înscriere, ținând cont de criteriile de eligibilitate, între care o cifră de afaceri de cel puțin 25 de milioane de euro în 2023, iar în cadrul etapei principale, 107 reprezentanți ai echipelor de conducere ale celor 30 de companii admise, alături de 47 de facilitatori din cadrul Deloitte, al Băncii Transilvania și al Black Sea Trade and Development Bank au derulat aproximativ 345 de ore de ateliere de lucru și interviuri.

La finalul acestei etape, juriul independent al programului, din care au făcut parte Victoria Zinchuk, Director pentru România al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București (BVB), Cristian Popa, Membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), Cristian Nacu, Senior Country Officer, International Finance Corporation (IFC), și prof. dr. Nicolae Istudor, Rector al Academiei de Studii Economice (ASE), a analizat concluziile atelierelor și interviurilor și a decis care sunt companiile ale căror practici de management sunt cel mai bine aliniate standardului internațional Best Managed Companies.

„Best Managed Companies a ajuns la a treia ediție locală, un moment de bilanț, care, pe lângă indicatori obiectivi de creștere – un bazin inițial care a ajuns la 113 companii, un prag de admitere pornind de la 25 de milioane de euro cifră de afaceri –, a adus și validarea din partea companiilor tot mai numeroase care au ales să revină la start și să reia acest exercițiu deliberat de auto-analiză, persistând în căutarea performanța afacerii și dincolo de cifre.

Avem, așadar, o comunitate care crește, cu îndrumare profesionistă din partea partenerilor BT, aliatul nostru încă de la prima ediție locală a programului, BSTDB, BERD și ASE, care s-au alăturat Deloitte Private în demersul ambițios de a inspira antreprenorii în a-și structura strategiile și procesele de business, inclusiv în perspectiva accesului la finanțare, a pregătirii listării la bursă sau a succesiunii.

Felicit toate companiile participante, inclusiv pe cele care nu au reușit să obțină certificarea; esența programului ține tocmai de îmbunătățirea performanței de la an la an, iar experiența internațională arată că participările repetate cresc șansele de certificare. Le mulțumesc partenerilor și membrilor juriului și, în numele echipei de proiect, le dau tuturor întâlnire la următoarea ediție a Best Managed Companies România”, a declarat Andrei Burz-Pînzaru, Partener, Deloitte, liderul Programului Deloitte Private în România.