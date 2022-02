Președintele PNL, Florin Cîţu, spune că România trebuie să adopte cu celeritate Legea Offshore pentru a stabili un cadru privind exploatarea gazelor din Marea Neagră.

„Legea Offshore e necesară pentru investițiile pentru exploatarea gazelor. Ne va ajuta în viitor pentru că alături de proiectele pe care le avem pentru energie nucleară, România poate să aibă securitate energetică”, a declarat fostul premier, Florin Cîţu.

Fostul premier Florin Cîțu a declarat că cei care cred că au puterea să renegocieze PNRR cu reprezentanții Comisiei Europene atunci ar trebui ”să nu mai stea în România” și să plece la Bruxelles. Declarația vine în contextul renegocierii procentului de 9,4% din PIB, din cadrul PNRR, pentru pensii.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat că cei care cred că au puterea să renegocieze PNRR cu reprezentanții Comisiei Europene atunci ar trebui ”să nu mai stea în România” și să plece la Bruxelles ca să înceapă discuțiile pentru că ”se pierde timp important”.

Florin Cîțu: Eu când am avut nevoie să negociez pentru PNRR, m-am urcat în avion și am plecat să negociez, așa se fac lucrurile

Totodată, fostul premier a mai spus despre scăderea TVA la zero că ”susține un stat suplu”, dar reducerea trebuie să fie ”pentru toate produsele”.

Florin Cîțu susține că vrea mai multe locuri de muncă, iar acest lucru depinde de Ministerul Muncii care are, în viziunea lui, ”foarte mult de muncă”:

”Vreau să văd propunerea despre plafonarea prețurilor și vorbim după aceea. Bineînțeles, întotdeauna vom susține un stat suplu cu taxe mici. Avem un principiu, de a reduce pentru toate produsele și aș susține oriunde, oricând a impozitelor. Trebuie să clarificăm câteva lucruri. PNL a făcut nu doar a vorbit cea mai mare majorare de pensii din istorie. În ce privește renegocierea, trebuie vorbe nu fapte.

Cine are puterea să convingă Comisia să nu mai stea în România, să plece să negocieze pentru că pierdem timp. Eu când am avut nevoie să negociez pentru PNRR, m-am urcat în avion și am plecat să negociez, așa se fac lucrurile. Avem două jaloane importante: legea salarizării și un impact al viitoarei legi, avem un jalon pe pensii și aș vrea să discutăm mai mult despre cum creăm locuri de muncă, e foarte mult de muncă la Ministerul Muncii”, a spus Florin Cîțu.