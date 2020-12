Lucrările de construcţii în România au înregistrat o creştere de 21%, în luna octombrie 2020 comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, acesta fiind cel mai mare avans înregistrat în rândul statelor membre UE, arată datele publicate, miercuri, de Eurostat.

În timp ce, în România, lucrările de construcţii au înregistrat o creştere de două cifre, în zona euro lucrările de construcţii au consemnat în luna octombrie un declin anual de 1,4%, iar în UE au înregistrat o scădere de 1,2%.

Eurostat precizează că singurele state membre UE în care lucrările de construcţii au crescut în luna octombrie a acestui an, comparativ cu luna octombrie a anului trecut, sunt România (21%), Germania (3,4%) şi Olanda (0,4%).

De la o lună la alta, în octombrie 2020, comparativ cu luna anterioară, lucrările de construcţii au crescut cu 0,5% în zona euro şi cu 0,9% în Uniunea Europeană. Şi în acest caz, România se situează printre ţările unde lucrările de construcţii au înregistrat cele mai mari creşteri, de la o lună la alta, cu un avans de 1%, alături de Polonia (1,8%), Franţa (1,7%), Germania (1,6%) şi Ungaria (1,3%).

Conform datelor prezentate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România, volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 3,4% ca serie brută în octombrie faţă de luna precedentă şi cu 19,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, lucrările în construcţii s-au majorat cu 1% în octombrie 2020 faţă de septembrie şi cu 23,7% faţă de octombrie 2019.

România, campioană în UE la creşterea consumului per capita în ultimii ani

Consumul individual efectiv (AIC), un indicator al nivelului bunăstării gospodăriilor, a rămas relativ stabil, comparativ cu media din UE, în majoritatea statelor membre, însă o creştere semnificativă a fost înregistrată în România, de la 70% din media UE în 2017, până la 79% din media UE în 2019, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Alte state UE unde consumul per capita a crescut în ultimii ani sunt Lituania, Portugalia, Malta, Slovenia şi Bulgaria, în toate aceste cazuri fiind vorba de o creştere de trei puncte procentuale.

Pe de altă parte, cele mai semnificative scăderi ale consumului per capita raportate la media din UE s-au înregistrat în Suedia (de la 113% în 2017 până la 109% în 2019), Germania (124% până la 122%), Austria (120% vs. 118%) şi Spania (93% vs. 91%).