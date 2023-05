Recent, profesia contabilă din România a încheiat un parteneriat cu organismul profesional reprezentativ din SUA. Ce presupune acest parteneriat?

Robert-Aurelian Șova: Această colaborare cu AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) & CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), împreună reprezentând Association of International Certified Professional Accountants, a început încă de anul trecut. Cunoscute fiind bunele practici din SUA în ceea ce privește contabilitatea criminalistică, am considerat oportun schimbul de bune practici și transferul de know-how în acest domeniu.

De altfel, așa a început colaborarea dintre CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și organismul profesional din Statele Unite. Cu sprijinul lor, CECCAR va lansa în curând standardul profesional și programul de specializare în contabilitatea criminalistică.

Am trecut deja la nivelul următor și am semnat un acord de colaborare ce susține dezvoltarea profesională continuă și performanța în afaceri, o cooperare win-win ce poate transforma lumea contabilă într-un loc mai inteligent și mai eficient, favorabil unei economii reziliente.

Acest parteneriat a venit, de altfel, pe fondul creșterii cererii de profesioniști în domeniul financiar-contabil ce dețin un set extins de competențe, inclusiv gândire strategică și abilități digitale.

Digitalizarea, schimbarea modelelor de afaceri, distrugerea creativă sunt realități ale prezentului care creează premisele unei dezvoltări economice accelerate. Cu toate acestea, criminalitatea economică și fluxurile ilicite financiare pe care le generează pot constitui un obstacol în atingerea țintelor de dezvoltare sustenabilă. Cum se poziționează profesia contabilă în tot acest context?

Robert-Aurelian Șova: Încă de anul trecut, CECCAR a luat inițiativa de a fi parte a soluției de combatere sistematică a corupției și a criminalității economice, alăturându-se planului de acțiune al IFAC.

Acest plan de acțiune reprezintă, în fapt, un angajament consolidat la nivel global al profesiei contabile de a acționa în această direcție, de a ajuta companiile să își folosească eficient resursele pentru o dezvoltare sănătoasă.

Folosirea banilor sau a bunurilor companiei în scop personal, „cosmetizarea” situațiilor financiare și corupția se regăsesc printre principalele metode de fraudă din business.

Rafinarea metodelor de furt a condus la nevoia dezvoltării competențelor de investigații ale profesioniștilor contabili, pentru a asigura securitatea afacerilor, implicit a economiei.

Cum pot contribui profesioniștii contabili în prevenirea și combaterea fraudelor financiare?

Robert-Aurelian Șova: Un control eficient asupra tuturor operațiunilor și resurselor este cheia pentru succesul oricărei organizații, fie că vorbim despre mediul privat, fie că ne referim la instituții și companii de stat.

Acest control, care conduce la reducerea costurilor și la minimizarea riscurilor, este asigurat prin activitatea de contabilitate criminalistică. De altfel, acest tip de serviciu este instituționalizat peste Ocean încă din perioada interbelică.

Este bine-cunoscut cazul gangsterului american Al Capone, care a putut fi prins și condamnat nu pentru acțiunile sale criminale, ci pentru neregulile din evidențele sale financiar-contabile. Printr-o amplă activitate de investigație, un contabil a descoperit fraudele care au făcut posibilă condamnarea lui Al Capone.

Cu timpul, această intersecție dintre contabilitate și lege a devenit ceea ce numim astăzi contabilitate criminalistică. Îmbinând abilitățile de contabilitate cu metode moderne de investigație pentru a efectua o examinare a finanțelor unei persoane sau unei afaceri, profesionistul contabil criminalist își poate folosi expertiza în cazurile de fraudă și delapidare pentru a explica natura unei infracțiuni financiare în instanță și, de ce nu, chiar pentru a preveni astfel de fenomene.

Repet, așa cum am spus și cu alte ocazii, ce s-a întâmplat în situația City Insurance și, mai recent, în cazul Euroins, ar fi putut fi prevenit cu ajutorul metodelor specifice contabilității criminalistice.

Care sunt prioritățile CECCAR în ceea ce privește dezvoltarea profesională?

Robert-Aurelian Șova: Ne concentrăm atenția pe dezvoltarea competențelor profesioniștilor contabili, necesare pentru a putea naviga în siguranță în condițiile globale incerte de astăzi: sustenabilitate, inteligență artificială & transformare digitală, securitate economică.

Este o condiție pentru a deveni Future-Ready Professionals, pentru a sprijini companiile în procesul de adaptare la contextul socio-economic. Smart technology este o realitate, iar noi trebuie să învățăm cum să devenim „mai smart” decât aceasta, să îi folosim forța pentru a fi mai eficienți și pentru a ne crea noi oportunități de afaceri.

O altă direcție de acțiune prioritară pentru CECCAR o constituie educația financiar-contabilă, inclusiv pregătirea noilor generații de profesioniști contabili. Ne concentrăm atenția pe tinerele generații, pe îndrumarea lor în carieră.

Anul acesta chiar am lansat, în colaborare cu Ministerul Educației, Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, o competiție menită să le arate elevilor că primii pași în lumea banilor încep cu educația. Investind în educația financiar-contabilă a tinerilor investim în next-generation accountants, în viitorul României, într-o economie sustenabilă.