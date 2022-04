România are depozitele pline, dar mai are de primit încă multe milioane de doze din vaccinul anti-COVID. Ministerul Sănătăţii mai are de primit în aprilie, mai şi iunie 9 milioane de doze de vaccin anti-COVID. Acest mesaj a fost transmis, joi, de ministrul Alexandru Rafila.

El a arătat că depozitele sunt pline şi că, din păcate, nu este posibilă amânarea livrării acestui ser împotriva coronavirusului.

“Depozitele sunt pline şi din păcate nu avem la dispoziţie un mecanism acceptabil care să facă posibilă amânarea livrării cel puţin a acestor doze, în condiţiile în care este aproape imposibil în momentul de faţă să le comercializezi. Multe state europene au depozitele pline”, a arătat Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila speră într-o soluție venită de la Comisia Europeană

El a explicat că nu se mai pot vinde așa cum s-a petrecut în lunile trecute. De aceea, Alexandru Rafila a susținut că speră să se găsească o abordare la nivelul Comisiei Europene, astfel încât nici banii să nu se piardă, dar nici vaccinurile.

“Ceea ce am reuşit noi să vindem în ianuarie şi februarie, 7,5 milioane de doze de vaccin, care au însemnat o economie de aproximativ 150 de milioane de euro în momentul de faţă, nu mai este posibil şi ideea noastră este să putem să găsim o abordare la nivelul Comisiei Europene.

Comisia Europeană este cea care a încheiat aceste contracte iniţiale, cât să putem să găsim o soluţie în care să nu risipim nici vaccinurile, nici fondurile publice şi să le oferim în continuare celor care au nevoie de ele”, a spus Alexandru Rafila.

Pandemia de COVID continuă să lovească în România

Ministrul a participat la o conferinţă de presă organizată de Hospice Casa Speranţei şi a răspuns unei întrebări a jurnaliştilor legate de afirmaţia premierului Nicolae Ciucă, potrivit căreia Ministerul Sănătăţii derulează o analiză având ca scop costurile unei eventuale decizii de renunţare din partea României la contractele pentru dozele de vaccin anti-COVID de anul acesta şi anul viitor.

Ministerul Sănătății a transmis joi, 21 aprilie, că peste 1.000 de noi cazuri de Covid și 19 decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate în ultimele 24 de ore. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.063 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 44 mai puțin față de ziua anterioară. 109 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.