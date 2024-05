România pregătește un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, anunță președintele Volodimir Zelenski. Acesta a precizat, pe X, că a avut o conversație cu președintele Klaus Iohannis.

Liderul de la Kiev a mulțumit României pentru sprijinul acordat până acum, dar și pentru noul pachet militar.

Zelenski i-a transmis lui Klaus Iohannis care este situația pe front, adăugând că Ucraina are nevoie de diferite tipuri de sisteme de apărare aeriană.

Conform declarațiilor lui Zelenski, ambii lideri au decis să intensifice negocierile referitoare la un acord bilateral în ceea ce privește securitatea.

Nu în ultimul rând, Zelenski și-a exprimat recunoștința față de Iohannis pentru confirmarea prezenței sale la Summit-ul pentru Pace din Elveția.

Liderul de la Kiev i-a mai mulțumit și pentru angajamentul de a sprijini mobilizarea altor țări pentru participare.

Președintele Klaus Iohannis a confirmat și el discuția telefonică avută cu omologul său ucrainean. Iohannis a spus că discuția cu omologul său s-a concentrat pe:

De asemenea, a comunicat angajamentul țării noastre pentru Formula de Pace a Ucrainei.

I just had a comprehensive telephone discussion with @ZelenskyyUa, focusing on our continued support for Ukraine 🇺🇦, priorities for the upcoming #NATO Summit & consolidation of the overall security in the #BlackSea. Also expressed our 🇷🇴 commitment to Ukraine #PeaceFormula.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 21, 2024