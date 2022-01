Consumatorii casnici beneficiază de plafonarea prețurilor la utilități și compensarea unei părți din factură până la 31 martie, dar până atunci coaliția de guvernare va analiza dacă este necesară îmbunătățirea legislației în domeniu, a anunțat ministrul energiei, Virgil Popescu.

România nu va avea probleme legate de furnizarea energiei

Ministrul a dat asigurări că în această iarnă România nu va avea probleme legate de furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale pentru consumatori.

„Nu avem absolut nicio problemă, cum nu am avut nici anul trecut, nici acum doi ani, nici acum trei ani, cu aprovizionarea cu energie electrică și gaze naturale. Și vreau să întăresc acest lucru, pentru că am văzut în spațiul public tot felul de discuții în funcție de temperaturi, că sunt probleme. Evident, când temperaturile scad, pot să apară probleme, pot să apară depuneri de chiciură, pot să se întâmple accidente mai dese pe liniile de înaltă tensiune, dar echipele sunt pregătite să intervină în situații de acest tip și nu se pune problema să nu avem energie electrică sau gaze naturale pentru această iarnă.”, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Marii consumatori au fost ajutați de Guvern

Virgil Popescu a precizat că și marii consumatori au fost ajutați de Guvern să depășească problemele legate de creștere a prețului la energie.

„Marii consumatori de energie nu sunt prinși în această lege, dar acolo am avut o schemă de ajutor de stat, care tocmai ce am finalizat-o anul trecut şi unde am plătit 693 de milioane de lei, inclusiv lui ALRO Slatina i-am plătit la sfârșitul lunii octombrie 390 de milioane de lei ajutor de stat, lui Azomureş i-am plătit 125 de milioane de lei în luna octombrie ca ajutor de stat pentru prețurile la energie – şi am dat două exemple mari, de două companii care au susținut că preţurile mari nu le permit funcționarea în continuare. Înţelegem acest lucru.

Am semnat memorandumul pentru prelungirea schemei de ajutor de stat pe perioada 2021-2027 ca să putem notifica Comisia Europeană, și aici vorbim de marii consumatori de energie, și ne gândim şi pentru ceilalți pentru că nu sunt numai întreprinderi mici și mijlocii şi numai întreprinderile mari, mari consumatoare de energie.”, a precizat ministrul.

Ministrul energiei, Virgil Popescu, a mai spus că după această iarnă este de așteptat o scădere a prețului gazelor naturale, preț care, în opinia sa, a crescut atât de mult în urma jocului geopolitic al Federației Ruse prin Gazprom.