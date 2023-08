Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a informart, miercuri după-amiază, că a întărit măsurile de vigilenţă şi monitorizează permanent spaţiul naţional terestru, maritim şi aerian, în cooperare cu structurile NATO, acţionând pentru consolidarea apărării pe întregul flanc estic şi descurajarea oricăror agresiuni împotriva teritoriului aliat, după ce porturile ucrainene Ismail şi Reni au fost atacate de armata Rusiei cu drone militare.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) condamnă cu fermitate atacurile executate în mod repetat de forţele armate ale Rusiei împotriva zonelor locuite de populaţia civilă şi elementelor din infrastructura critică ale Ucrainei. Războiul de agresiune declanşat de forţele ruse împotriva Ucrainei reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internaţional.

În ceea ce priveşte atacurile cu drone militare, efectuate în cursul nopţii trecute, împotriva infrastructurii porturilor dunărene Ismail şi Reni, situate în apropierea graniţelor României, Ministerul Apărării Naţionale (MApN) nu a identificat ameninţări de natură militară la adresa teritoriului naţional sau apelor teritoriale ale României.

Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, condamnă, la rândul său, bombardamente lansate de armata Rusiei în Portul Reni (situat la 200 de metri distanță de granița dintre Ucraina și România) și Portul Ismail (situat la o distanță de 80 km de vărsarea Brațului Chilia al Dunării în Marea Neagră) întrucât periclitează securitatea alimentară și navigația pe Marea Neagră.

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.

— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) August 16, 2023