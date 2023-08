Tânărul hocheist rus Rodion Amirov, jucător în Canada, s-a stins din viață la doar un an jumătate după primirea diagnosticului cu cancer la creier. Acesta era considerat un jucător de perspectivă printre coechipierii de la Toronto Maple Leafs.

Sportivul a murit de cancer la creier, potrivit anunțului agentului său de luni, 14 august.

It is we great sadness that we announce the passing of Rodion Amirov. Two years ago, Rodion was diagnosed with a brain tumour. From the moment he received the news, he refused to speak in the negative, determined to enjoy every day, facing it with the same positive attitude he… pic.twitter.com/ye6TdAjGZc

