Florin Barbu a spus că a semnat, prin programul Investalim, proiecte în valoare de un miliard de euro pentru procesare în România, iar cofinanțările pentru proiectele din Programul Strategic, tot în domeniul procesării, se ridică la aproximativ 700 de milioane de euro.

El a subliniat că, în total, România a semnat contracte de 1,7 miliarde de euro pentru procesare. Potrivit acestuia, dacă aceste proiecte vor fi finalizate în următorii trei sau cel mult patru ani, conform cantităților prevăzute pentru procesare, România ar putea deveni cel mai puternic stat din sud-estul Europei în acest sector.

Potrivit oficialului, în anul 2025, o parte semnificativă din bugetul Ministerului Agriculturii va fi direcționată către investiții.

Florin Barbu a declarat că, în acest an, există 7,3 miliarde de euro în credite de angajament și 5 miliarde de euro în credite bugetare. El a subliniat că Ministerul Agriculturii funcționează în proporție de 70% pe fonduri europene și doar 30% pe bani de la bugetul de stat, precizând că aceste fonduri sunt destinate exclusiv investițiilor.

Ministrul Agriculturii a adăugat că și sectorul zootehnic din România va beneficia de investiții semnificative, în valoare de aproape un miliard de euro, destinate fermelor în următorii ani.

De anul acesta producem încă 1,5 milioane de purcei, practic ar trebui să închidem la sfârşitul anului 2026 cu 5 milioane de porci în România, deci să ajungem de la 3,2 milioane la 5 milioane de porci. Aceste măsuri vor reduce importurile, iar în maximum patru ani am putea ajunge la o balanţă pe zero pe carnea de porc. România poate avea grad de autosuficienţă de 100% şi la carnea de porc”, a spus acesta.

Pentru anii 2025 și 2026, se va aloca o sumă de aproximativ un miliard de lei pentru creșterea producției de pui și două miliarde de lei pentru sectorul bovin, atât pentru lapte, cât și pentru carne.

Într-adevăr noi nu prea mâncăm carne de oaie şi de aceea se merge la export: 22% din consumul de carne de oaie din Uniunea Europeană este din România, plus că anul trecut am exportat aproape 4,8 milioane de ovine în viu către ţările arabe. La carnea de vită s-a triplat efectivul de animale, suntem în creştere, dar România nu e învăţată cu vita de carne”, a afirmat Florin Barbu.

„România a ajuns la 500 de milioane de păsări din ce am dezvoltat în ultimii doi ani, din 2023 şi până în prezent, iar de anul acesta mai producem 100 de milioane de pui. Adică, am finalizat ferme în care vom produce încă 100 de milioane de pui. Gradul de autosuficienţă este de 160% la carnea de pui, iar la carnea de ovine de 500%.

El a adăugat că, pentru a asigura consumul intern de lapte, România are nevoie de 50.000 de juninci. De asemenea, a menționat că în curând vor avea loc „discuții aplicate cu Comisia Europeană” pentru achiziționarea animalelor de reproducție din fonduri europene.

„Noi, la nivelul ţării, avem 1,4 milioane de vaci, dar randamentul lor este mic, de 5 – 10 litri pe cap de animal. Ce am făcut acum? Am discutat cu comisarul european (Christophe Hansen – comisarul european pentru agricultură şi alimentaţie n.r.), am avut o primă discuţie prin care am solicitat aprobarea reproducţiei la porc şi am obţinut achiziţionarea de scroafe de reproducţie din fonduri europene.

Deci, avem aprobarea de a achiziţiona 100.000 de capete în primă fază, ceea ce înseamnă, la o medie de 30 de purcei, cam 3 milioane de purcei anual. E o premieră la nivelul Uniunii Europene şi urmează să avem discuţii aplicate şi pe juninci, vacă de carne şi vacă de lapte, tot achiziţionare de matcă de reproducţie prin fonduri europene.

Nu va fi ajutor de stat, ci o axă prin Planul Strategic. Pe lângă achiziţionarea de juninci pe fonduri europene dezvoltăm construcţia de ferme prin scheme de ajutor de stat prin Ministerul Agriculturii pentru 50.000 de juninci, vacă de lapte, şi 100.000 de juninci, vacă de carne”, a explicat oficialul.