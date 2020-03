Majoritatea țărilor din CEE au atins noi praguri ale investițiilor: Polonia deține cea mai mare pondere (38%), urmată de Austria (30%) și Cehia (15%). Austria și Polonia au depășit nivelul de 5 miliarde euro ajungând la 5,98 miliarde euro și respectiv 7,70 miliarde euro, în timp ce România, Ungaria și Republica Cehă au înregistrat volume de peste 1 miliard euro (1,06, 1,72 și 2,98 miliarde euro la sfârșitul anului 2019).

Tranzacțiile dominate de clădirile de birouri

Activitatea tranzacțională a fost încă o dată dominată de sectorul clădirilor de birouri, acesta reprezentând 44% din volumul total, urmat la o distanță considerabilă de sectorul de retail cu 20% și de cel industrial cu 14%. Hotelurile, proiectele rezidențiale și mixte și portofoliile cu multiple utilizări au reprezentat împreună un procent de 22%. Mai mult de jumătate din volumul total, 59%, a fost tranzacționat în capitalele țărilor din regiunea extinsă CEE.

Principala sursă de capital din ultimii șase ani a provenit din Europa de Vest, cu o pondere medie de 35%, urmată de investitorii locali cu o pondere de 28%. Investitorii din alte destinații internaționale, inclusiv China, Rusia, Australia și Canada, au cheltuit 14,27 miliarde euro în intervalul 2014-2019, reprezentând o pondere de 16%. În aceeași perioadă, investitorii americani au revendicat 11% din volumul total, urmați de sud-africani, de cei din țările CEE cât și de investitorii israelieni cu o pondere combinată de 10%, potrivit celui mai recent raport asupra perspectivelor de investiții lansat de CBRE în această lună, Real Estate Investment Market Outlook 2020, privind regiunea CEE extinsă .

„Înregistrăm al patrulea an de creștere consecutivă, cu un nou volum record de tranzacții pentru țările principale CEE dar și cu o performanță excelentă pentru regiunea extinsă. În 2020, ne așteptăm să vedem în continuare un interes crescut din partea investitorilor pentru produsele de pe piețele CEE, ceea ce va necesita un nivel mai ridicat de abilități de consultanță și înțelegere a piețelor în context. CBRE previzionează că impactul COVID-19 vafi negativ pe un termen scurt asupra unor anumite sectoare ale pieței imobiliare comerciale din Europa, cu condiția însp ca focarul să fie controlat într-un interval de timp rezonabil“ a explicat Anthony Selman, Head of Investment Properties CEE în cadrul CBRE, liderul pieței de consultanță imobiliară din regiune timp de doi ani la rând, implicată în tranzacții de 5 miliarde euro în 2019, cu o cotă de piață de 33%.

România, cel mai mare randament al investițiilor

După un an de activitate intensă pe piața investițiilor, marcat de apetitul continuu al investitorilor locali, România deține încă cel mai mare randament al investițiilor, 7%, menținându-și atractivitatea pentru capitalul local și internațional. Cu 74% din volumul total, sectorul clădirilor de birouri din România domină activitatea tranzacțională, urmat de sectorul de retail cu 16%, în timp ce proiectele industriale, hoteliere și cu utilizare mixtă dețin o pondere combinată de 10%.

„România este singura piață principală a CEE, care nu a înregistrat o scădere semnificativă a randamentului anual al investiției. Din 2014, randamentul spațiilor de birouri prime a rămas stabil, la fel și chiriile prime care au ca rezultat în România valori de capital mult mai scăzute în prezent decât oriunde în altă parte, oferind investitorilor o valoare excelentă pentru investițiile acestora”, a declarat Gijs Klomp, Head of Investment Properties, CBRE România.

Tranzacție record a investitorilor israelieni în 2019

În 2019, investitorii israelieni au dominat piața imobiliară, o tranzacție record încheiată spre sfârșitul anului urcând la 36% ponderea acestora în volumul total al investițiilor. Investitorii români au fost chiar mai dinamici decât în anul precedent, adjudecându-și 23% din volumul total, , urmați fiind de sud-africani cu o pondere de 17%. Orașele regionale au rămas atrăgătoare pentru jucătorii de pe piață, aproape dublându-și contribuția la volumul total de investiții comparativ cu anul 2018.

„Deși începutul anului 2020 ridică anumite preocupări, ar trebui să vedem în continuare o creștere constantă a volumelor de investiții susținută de o creștere masivă a cererii investitorilor. Se previzionează în continuare o scădere a randamentului anual al investiției pe termen scurt, datorat în principal ratelor dobânzilor aflate în scădere (băncile centrale vor menține ratele scăzute în acest mediu, cu riscul frânării dezvoltării economice) dar și a unui anumit grad de convergență cu alte piețe CEE, în special Ungaria. În acest context, este de reținut că în ultimii 14 ani, primul trimestru a reprezentat 20% din totalul investițiilor anuale pe an, comparativ cu 30% în al patrulea trimestru. În plus, având în vedere că piața de investiții este o piață relativ lentă în ceea ce privește tranzacțiile, este posibil ca orice efect asupra investițiilor să nu fie observat imediat. Actuala criză a pieței va adăuga probabil o presiune descendentă suplimentară asupra ratelor dobânzilor deja scăzute, ceea ce va justifica și mai mult rentabilitatea investițiilor în domeniul imobiliar. Prin urmare, probabil vom continua să observăm o cerere ridicată pentru investiții imobiliare, chiar dacă în viitorul apropiat pot exista implicații practice pentru activitatea tranzacțională”, a explicat Gijs Klomp, Head of Investment Properties, CBRE România.

