Premierul Nicolae Ciucă a declarat că România are rezervele necesare de energie pentru iarna care urmează. De asemenea, premierul a anunțat că se fac rezerve pentru cele mai complicate condiții meteorologice. Anunțul a fost făcut joi, în cadrul unei videconferințe, cu prefecții, în care s-a discutat despre stadiul pregătirilor de iarnă.

România are rezervele necesare de energie pentru iarnă

În cadrul întâlnirii, Nicolae Ciucă a declarat că România are cantitățile necesare de energie și gaze pentru a traversa iarna și că se fac rezerve pentru a face față unor eventuale fenomene meteo extreme.

„Discutăm despre ceea ce s-a realizat până în acest moment, analizăm stadiul în care se realizează activitățile și măsurile pregătitoare. Este nevoie ca în perioada imediat următoare să avem elementele de prioritate pe care putem să le rezolvăm de la nivelul Guvernului și să continuăm cu structurile din teritoriu astfel încât să putem să intervenim punctual acolo unde este nevoie… Există planuri la fiecare prefectură… trebuie să fie verificate.

Putem să transmitem fără temere că avem cantitățile necesare de energie și gaze naturale… se întreprind în continuare demersuri pentru a putea să suplimentăm și să avem garanția rezervelor chiar și în cele mai complicate condiții meteorologice.”, a declarat Nicolae Ciucă.

De asemenea, la întâlnirea cu prefecții participă și mai mulți miniștri ai guvernului.

Nicolae Ciucă vine cu soluții pentru suplimentarea transportului de gaz către Europa

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că autoritățile din Azerbaidjan şi România așteaptă acest proiect cu „foarte mare interes”, fiind vorba despre ceva complet nou pentru ambele țări.

„În această după-amiază a avut loc o întâlnire între reprezentanţii Ministerului Energiei din Azerbaidjan şi Ministerul Energiei din România, a celor două companii naţionale, SOCAR din Azerbaidjan şi Romgaz din România, care vor fi implicate direct în acest proiect, un proiect pe care-l aşteptăm cu foarte mare interes, pentru că este un proiect nou, atât pentru noi, cât şi pentru Azerbaidjan.

Făceam menţiunea că la întâlnirea anterioară pe care am avut-o la 1 octombrie la Sofia, cu preşedintele Azerbaidjanului, domnul Aliyev, am discutat despre posibilitatea demarării unui astfel de proiect. Iată că, la nici trei săptămâni, are loc demararea procesului prin care acest proiect să poată înceapă să fie implementat.”, a declarat Nicolae Ciucă.