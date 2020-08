Într-o postare pe pagina de facebook, europarlamentarul Rareș Bogdan prezintă pe scurt situația în care România se află. În opinia acestuia, de câteva zile, țara nostră este o ”România care pare acaparată de viata și acțiunile infracționale ale unor interlopi”.

„In DEMOCRAȚIE, interlopii stau la pușcărie! Nu pe ecranele televizoarelor și in Live-uri pe Facebook, sau printre Like-uri pe Instagram și scalambaieli pe Tik Tok.

Trăim de câteva zile intr-o Românie care pare acaparata, cel puțin ca atenție, de viata și acțiunile infracționale ale unor interlopi. Toată tara sta și privește cum câteva sute de infractori sfidează legi, reguli, bun simt și peste 20 de milioane de cetățeni Onești.

Aceasta este imaginea unui Stat cu instituții prăbușite, in care națiunea privește fascinata sau enervată, jignita, socata, resemnata, la o mâna de hoți, tâlhari, cămătari, criminali, golani, proxeneți, cărora li s-a permis 30 de ani sa își închipuie ca Romania e a lor, ca “frățiile” și cumetriile cu procuri, milițieni, polițiști, Judecători sau politicieni ii protejează in fata Legii. 30 de ani de eșec se poate privi in toată splendoarea sa pe ecranele televizoarelor și pe fluxurile de stiri ale acestor zile”, scrie Rareș Bogdan.

România trebuie reformată

În contextul ultimelor întâmplări, europarlamentarul consideră că singura soluție este ca România să fie reformată, fără niciun fel de compromis sau „politicianistm ieftin”.

Totodată, acesta subliniează faptul că România trebuie să aducă o apreciere și „eroilor” care lupta din greu pentru „înseănătoșirea neamului” și să existe o anumită apreciere pentru ei și în niciun caz pentru interlopi.

„Așa NU se mai poate! Romania trebuie reformata. Fără compromisuri, fără traseism, fără politicianism ieftin și prosti in funcții publice, fără fricoși sau idioți in poziții cheie, fără instituții paralizate de teama sau incompetenta, fără slugoi și clientelari care cauta exclusiv binele lor și nu binele public. In compensație la tot ce se vede sulfuros in aceste zile ma gândesc cu admirație și respect la ultimii veterani de război care ne părăsesc din această lume pe rând, fără ca cineva să le recunoască valorile și eroismul să le prezinte poveștile și viețile presărate cu sacrificii.

România nu e a interlopilor

Eroii noștri se duc silențioși fără ca cineva să-i pomenească și să ofere celor mai tineri modele de urmat pentru însănătoșirea neamului în care de ani de zile sar schijele tupeului, golănelilor, șmecheriilor, a răfuielilor dintre bande. Avem mereu printre noi exemple civice, oameni cinstiți, dăruiți profesiilor, campioni sportivi recunoscuți și premiați, chipuri ale firescului, elevi și studenți eminenți stimați în toată lumea, care prin existența lor pot genera curentul normalității.

România este a acestora din urmă și lor trebuie să le manifestăm apreciere și pentru ei să ne “înghesuim” și să le fim suporteri. Romania nu e a interlopilor, Romania este tara oamenilor cinstiti care își educa copilașii in spiritul valorilor reale și nu al fascinației pentru găști infracționale”, a adăugat Rareș Bogdan.