Nextfarm este o platforma și aplicație online pentru prezent venită din viitor. Cu Nextfarm fermierii mici și mijlocii își pot gestiona recolta și afacerea de pe laptop și de pe telefonul mobil, aceștia putând observa în timp util schimbarile din lanur i.

Acest proiect inovator îmbină competența și tinerețea unei echipe de specialiști în IT, cu experiența și priceperea în domeniul agricol ale echipei Rodbun. Nextfarm este o platformă online de agregare a tehnologiilor inteligente a căror utilizare are drept scop dezvoltarea afacerii fiecărui fermier conform tendințelor mondiale în materie de farming.

Nextfarm pune la dispoziția fermierului român o aplicație complexă, menită să îl asiste și să îl ajute pe fermier în procesul de luare a deciziilor corecte privitoare la afacerea sa. Cu Nextfarm, fermierul maximizează producția prin capacitatea de a lua decizii mai rapide și mai corecte, optimizează costurile prin reducerea consumului de îngrășăminte și prin prevenirea furturilor, furtului de combustibil spre exemplu, diminuează riscurile prin acces la informații despre starea culturilor și la prognoze agrometeorologice în timp real și dispune de un control operațional mai bun printr-o imagine de ansamblu a tuturor activităților din fermă.

Explicațiile privind funcționarea Nextfarm le oferă managerul de proiect, Robert Miștovschi: „Pentru început, Nextfarm pune la dispoziția fermierilor un număr de cinci tehnologii. Cea privitoare la terenuri și la declarațiile APIA le permite clienților noștri să gestioneze toate terenurile pe care le lucrează și să le organizeaze în funcție de cultură. Fermierii pot ține evidența lucrărilor agricole și a consumului de îngrășăminte pentru fiecare solă în parte și pot exporta declarațiile pentru subvenția APIA direct din aplicația Nextfarm. Apoi, pentru fiecare parcelă în parte, analizăm imagini din satelit printr-un algoritm dezvoltat de noi, care apare în aplicație sub forma unei radiografii a terenului. Aceste radiografii indică deficitele de nutrienți, atacul bolilor ori ale dăunătorilor sau zonele de băltire. În același timp, monitorizăm evoluția culturilor, prezentată sub forma unui indice de performanță și alertăm imediat fermierul în cazul unor probleme, astfel încât să poată acționa din timp. Oferim, de asemenea, un serviciu de cartare profesionist. După prelevarea probelor de către specialiștii Nextfarm, acestea vor fi analizate în laboratoare acreditate și, direct din aplicație, clientul va afla conținutul de micro și macroelemente din sol, precum și planurile de fertilizare pentru următorii patru ani. Combinând informații de la ANM cu date înregistrate de stația meteo Nextfarm pe care o montăm în fermele clienților, putem să anticipăm cu o acuratețe foarte mare cum va evolua vremea în zona de referință. În fine, tehnologia GPS pe care am dezvoltat-o îl ajută pe fermier să-și monitorizeze utilajele, de la consumul de combustibil, numărul de ore de funcționare sau kilometrii făcuți, până la turația motorului și respectarea ariei de activitate”.

Daniel Muntean , fondatorul Rodbun Grup, explică opțiunea companiei pe care o conduce pentru susținerea proiectului Nextfarm: „Noi avem o legătură puternică cu partenerii noștri, în mare majoritate fermieri mici și mijlocii. Această relație de prietenie am construit-o oferindu-le clienților nu doar produse, ci și soluții pentru fermele lor, încredere și respect. Cu Nextfarm, încercăm să le oferim, la costuri absolut decente, informație la care, până acum, aveau acces, de regulă, marii fermieri, dispuși să plătească sume mari pentru ea. În viitor, succesul fermierului va fi condiționat din ce în ce mai mult de accesul rapid și complet la informație. Fermierul secolului XXI este, mai înainte de orice, un om de afaceri. De aceea, integrarea know-how-ului agricol cu tehnologia informației trebuie orientate către instrumentele care îi oferă fermierului cele mai bune soluții de business. Cu Nextfarm, fermierii români fac un pas rapid și sigur în viitor. În viitorul mai eficient și mai productiv al agriculturii”.

Relația desebită dezvoltată cu fermierii am putut să o vedem și prin răspunsul fermierilor la invitația lansată de Rod Bun. Mulți dintre fermierii prezenți având o relație de afaceri de mulți ani cu reprezentanții Rod Bun, aceștia afirmând că au crescut împreună: ”Noi am crescut împreună cu băieții aștia, băieți isteți, eu am ajuns la o fermă de peste 80 hectare, țin minte că aveam 10 hectare când am început cu ei. Am crescut și eu și ei. Încă nu am accesat aplicația, dar mă gândesc, sunt aici cu băiatul, el se pricepe mai bine cu tehnica modernă.”

Prezentarea platformei și a aplicației Nextfarm a avut loc cu prilejul evenimentului „Zilele Super Farmer – Rodbun”, la care au participat fermieri din Brăila și din județele limitrofe. La acest eveniment, a fost prezentată și oferta de utilaje agricole a firmei Gamma Technik, aflată în joint-venture cu Rodbun Grup și partener important al holding-ului Arbos în România, precum și soiurile grâu, orz și triticale produse de Rodbun sub marca Genetica Premium. Ferma Rodbun Grup din Vădeni este cea mai dezvoltată dintre cele 10 în care compania produce genetică proprie, pe o suprafață totală, la nivel național, de peste 10.000 de hectare.

Spre seara, câmpul s-a umplut de voie bună. După o zi petrecută în arșita specifică ogoarelor brăilene, gazdele ne-au invitat la o petrecere câmpenească cum îî sta bine unui fermier gospodar. Cu țânțarii nu ne-am prea înțeles, noaptea a venit și cu o batalioane de insecte agresive care parcă vreau să ne amintească că locul acela nu este al nostru, este pentru agricultura hi-tech.

Considerată una dintre cele mai importante companii de agribusiness din România, Rodbun Grup are o cifră de afaceri anuală de peste 100 de milioane de euro. Are capital 100% românesc, a fost fondată de antreprenorii Daniel Muntean și Alexandru Iancu, în anul 2002, deține 70 de fitofarmacii, are o capacitate de depozitare de peste 100.000 de tone, în silozuri și magazii.

Filozofia de afaceri a lui Daniel este simplă: ”Suntem prieteni, ne ajutăm între noi, avem însă și criterii clare de evaluare, de performanță.”

Te-ar putea interesa și: