Aplicația Revolut <18 a depășit 2 milioane de utilizatori

Revolut a anunțat că numărul de utilizatori ai aplicației sale speciale pentru copii și adolescenți, Revolut <18, a depășit 2 milioane. Această aplicație, concepută special pentru tinerii cu vârste între 6 și 17 ani, a cunoscut o creștere rapidă, ajutându-i pe aceștia să-și dezvolte educația financiară și să înțeleagă valoarea banilor.

Numărul total al clienților, care include atât părinții cât și copiii, care folosesc aplicația a depășit acum 3,5 milioane de utilizatori. În ultimul an, baza de clienți Revolut <18 în România a crescut cu impresionantul procent de 65%, subliniind astfel interesul crescut al familiilor pentru educația financiară a copiilor lor.

Creată special pentru Generația Z și Generația Alpha, aplicația nu doar că-i ajută să-și gestioneze banii, ci le oferă și noi instrumente și caracteristici care să îi încurajeze să economisească și să-și atingă obiectivele financiare. Printre acestea se numără un instrument de analiză a cheltuielilor și bugetului, buzunare electronice pentru economii și obiective precum cadouri sau gadget-uri.

Aceste caracteristici sunt menite să sporească încrederea tinerilor în abilitățile lor financiare și să le ofere o mai mare libertate de personalizare și control asupra conturilor lor.

Ce obiective setează tinerii din România

Alte funcții adăugate: buzunarele electronice, niște pușculițe digitale în care tinerii pot pune deoparte fonduri pentru diverse obiective, opțiunea de rotunjire a mărunțișului, disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii, indiferent de planul deținut de adultul căruia i se asociază contul pentru copii.

În România, obiectivele cel mai des setate de tineri sunt: rezerve/economii, cadouri, gadget-uri (până acum, obiectivele au fost disponibile doar pentru conturile care sunt asociate planurilor cu plată deținute de părinți).

Noua caracteristică devenită accesibilă tuturor utilizatorilor va contribui la întărirea comportamentului de economisire în rândul copiilor și al adolescenților, ajutându-i pe aceștia să strângă bani pentru ceea ce își propun să obțină – de la un laptop nou la un eveniment sau concert alături de prieteni.

„Aplicația Revolut <18 este special concepută pentru ca tinerii să își atingă obiectivele lor financiare. Cu noile funcții anunțate azi, le vom da mai multă încredere copiilor și adolescenților în capacitatea lor de a-și controla propriile fonduri și de a-și dezvolta comportamente responsabile cu privire la gestionarea banilor. În același timp, schimbările adăugate le vor permite să își exprime propria personalitate prin adaptarea designului aplicației. Suntem încântați să vedem atât de mulți tineri care aleg Revolut pentru a face primii pași în lumea banilor sau pentru a-și construi viitoarea independență financiară”, a declarat Carlos Spada, Șef de Produs Revolut <18.

Revolut <18 este disponibilă în mai mult de 20 de piețe, printre care Regatul Unit, Spațiul Economic European (SEE) inclusiv România, Australia, Singapore, SUA. În România, Revolut a remarcat că soldul zilnic într-un cont pentru copii în martie 2024 vs. martie 2023 a fost același, de aproximativ 150 de lei, în timp ce suma medie lunară cheltuită de un utilizator al unui cont de copii a crescut de la 259 la 339 lei/ lună (+26%, în martie 2024 vs. martie 2023).