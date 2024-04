Mai precis, România ar putea avea cea mai mare fabrică de procesare a lânii din Europa. Aceasta ar putea fi inaugurată pe parcursul anului următor, potrivit proiectului inițiat de un antreprenor dintr-o comună din județul Olt.

Proiectul ar putea schimba fața oieritului din România. Acesta vizează crearea unui nou mod de valorificare a producției din această ramură a zootehniei.

Antreprenorul care a pus bazele acestui proiect este Cristian Mercioniu. El a explicat că fabrica va procesa în jur de 25.000 de tone de lână anual.

Totodată, fiecare gram de lână colectată va fi transformat în produs finit, fiind o fabrică cu zero reziduuri.

Planul a luat în considerare mai multe aspecte importante, de la tundere oilor, până la depozitarea, transportul și procesarea lânii.

„Investiția va fi amplasată în județul Olt, în comuna Făgețelu, este la 39 km de Pitești. Fabrica va avea o suprafață de 12.150 metri pătrați, va fi probabil singura fabrică din România cu reziduuri zero, adică intră materia brută și ies numai produse finite. Prin spălarea lânii, în mod normal se pierde 50% din cantitatea de lână, dar extrăgând lanolina și folosind reziduurile de la spălare pentru a face peleții pentru agricultură, partea de îngrășământ organic, practic nu se pierde nimic.

„Deci facem îngrășământ, extragem lanolina și facem izolații de mai multe tipuri. În business plan avem o listă de 57 de produse. Am mizat pe o cantitate de 25.000 de tone de lână brută. Inițial le-am propus fermierilor să cumpărăm lâna, prețul propus de noi era rezonabil pentru mine ca investitor, dar mult sub cheltuielile pe care ei le aveau cu tunsul. Atunci, gândind la bunăstarea întregului ecosistem, am spus că asigur eu tunsul, angajez 1.000 de oameni anual, sezonieri, și tundem 10 milioane de oi din România în 2 luni. Ne asumăm și costul, și munca, și logistica, fermierul trebuie doar să vină cu oile”, a mai spus Cristian Mercioniu.