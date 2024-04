Energie regenerabilă. Statele Unite și Germania sunt cele mai importante economii ale lumii care pot funcționa 100% pe energie regenerabilă. În SUA, lucrurile vor depinde de rezultatul alegerilor din această toamnă.

Statul american California a promis că va avea 100% energie curată până în 2045, dar datele recente au arătat că deja a atins acest obiectiv, cel puțin pentru câteva ore zilnic.

Datele publicate de operatorul de sistem independent din California (ISO) au arătat că, în ultimele săptămâni, sursa de energie generată de vânt, apă și soare a depășit cererea totală, cu până la șase ore pe zi.

California ISO este una dintre cele mai mari rețele electrice din țară și gestionează aproximativ 80% din sursa de energie din California, potrivit Businessinsider.

Energie regenerabilă. Sursele regenerabile reprezintă 70% din sursa de energie a statului California

În 18 din ultimele 19 zile, energia eoliană și solară a depășit cererea pentru cel puțin câteva minute până la șase ore în timpul zilei, când consumul de energie este cel mai scăzut și generarea energiei solare este la cel mai înalt nivel.

În timpul nopții, vântul apa și soarele reprezentau aproximativ 50% din aprovizionarea rețelei. În medie, pe întreaga zi, sursele regenerabile reprezintă 70% din sursa de energie a statului, restul fiind furnizat din alte surse precum gazul natural și energia nucleară.

Vestea este una bună pentru campania de mediu a statului California, dar există o problemă: aceste cifre au fost atinse în primăvară, când vremea blândă nu face necesare sistemele de încălzire sau de răcire.

În timp ce arderea gazelor naturale produce emisii de carbon, energia nucleară este considerată curată, dar se confruntă cu o opoziție masivă din cauza percepției publice.

În Germania, o etapă similară a fost atinsă în 2018, când întreaga rețea a fost acoperită de energie regenerabilă pentru prima dată, conform Clean Energy Wire. Țara și-a stabilit obiectivul de 100% energie regenerabilă pentru anul 2035.

La sfârșitul anului trecut, generarea de energie eoliană și cererea scăzută în timpul perioadei de Crăciun au dus prețurile la electricitate sub zero în Germania, a raportat Bloomberg.

În 2022, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a semnat Legea pentru energie curată, locuri de muncă și accesibilitate, făcând din ea o politică de stat pentru a obține 90% energie cu zero carbon până în 2035 și o rețea complet curată până în 2045.

Viitorul energiei curate rămâne oarecum incert după alegerile prezidențiale din 2024, când, probabil, se va stabili cursul politicii climatice americane pentru următorul mandat.

Președintele Joe Biden a promovat politici climatice ambițioase, prin stabilirea de noi obiective privind emisiile de carbon și prin semnarea Legii de reducere a inflației, care prevede investiții de sute de miliarde în energie curată, vehicule electrice și justiție ecologică.

Politicile climatice se vor decide la Casa Albă

O victorie a lui Donald Trump ar elimina, probabil, o mare parte din politicile climatice ale lui Biden prin ordine executive.

Fostul președinte și-a manifestat frecvent neîncrederea în ceea ce privește acțiunile climatice. El a propus reduceri masive ale politicii climatice în timpul mandatului său.

iShares Global Clean Energy ETF, cel mai mare ETF din categoria sa după activele totale, a scăzut cu 25% față de anul trecut și a crescut cu 1,4% în această săptămână.

Invesco Solar ETF, care se concentrează pe subsectorul energiei solare. El a pierdut 37% din valoare în ultimul an, dar a crescut cu 2,3% în această săptămână.

Unele acțiuni individuale din sector se descurcă mai bine, dar își revin treptat după scăderea prețurilor din a doua jumătate a anului 2023.

NextEra Energy Inc, unul dintre cei mai mari producători de energie eoliană și solară la nivel mondial, a crescut cu 16% luna trecută, dar continuă să fie cu 15% sub prețul de anul trecut.

Producătorul de panouri solare First Solar Inc a crescut cu 12% în ultima lună și a scăzut cu 20% în ultimul an.

Furnizorul de energie curată Clearway Energy, Inc. a crescut cu 4% în ultima lună și a scăzut cu 25% în ultimul an.