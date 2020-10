La această întrebare răspunde chiar președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a făcut o vizită, vineri după amiaza, la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), de unde a ținut și o conferință de presă.

În cadrul acesteia, președintele Iohannis a subliniat că românii nu trebuie să intre în panică dar că trebuie să țină cont că ne aflăm într-o situație deosebită. Șeful statului a reiterat că nu are de gând să instituie, din nou, stare de urgență.

”Nu intentionez sa revenim la starea de urgenta. Exista masuri mai putin dure. Sunt adeptul masurilor preventive tip masca, tip distanta si trebuie sa recunosc ca evenimentele la care se aduna multa lume si controlul devine mai greoi vor trebui restrictionate.”, a declarat vineri, șeful statului.

Masca de protecție, aliatul numărul 1

Klaus Iohannis a adus aminte românilor că este important să poarte masca de protecție corect, astfel încât aceasta să acopere nasul și gura. Președintele a mai spus că majoritatea specialiștilor sunt de părere că masca de protecție este extrem de utilă pentru a controla răspândirea virusului.

”Daca vrem sa avem o viata apropiata de realitate trebuie sa respectam cateva norme: purtatul mstii, pastrarea distantei, igiena mainilor, evitarea agomerarilor si acolo unde, in anumite localitati, incidenta pandemiei este mai mare trebuie introduse restrictii specifice.

Am purtat o discutie mai lunga despre masca. Cam toti specialistii sunt de parere ca masca este extrem de utila daca vrem sa nu avem o raspandire masiva a virusului. Vom avea mai multe discutii despre unde si cand vom purta masca. Recomand sa purtati masca tot timpul cand iesiti din casa.”, spunea vineri, Iohannis.

Școlile rămân deschise

Președintele a abordat și tema școlilor și a precizat că elevii sunt în siguranță. Mai mult decât atât, șeful statului a ținut să menționeze că nu trebuie să se exagereze cu închiderea școlilor. Șeful statului a mai spus că a convenit azi să se lucreze la o metodologie detaliată pentru a nu exista exagerări.

”Inchiderea scolii nu trebuie exagerata. Copiii sunt in siguranta in scoli. Sigur acolo unde apar cazuri de boala in scoala nu exista alternativa, dar nu trebuie sa exageram cu aceste masuri. Parintii trebuie sa isi trimita copii la scoala ca sa poate merge la serviciu. Ca sa nu existe exagerari am convenit azi sa se lucreze la o metodologie destul de detaliata.”, a declarat vineri șeful statului în cadrul conferinței de presă de la finalul vizitei la Institutul Național de Sănătate Publică.