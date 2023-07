Simona Halep a fost depistată pozitiv pentru Roxadustat, în toamna anului trecut, iar de la US Open nu a mai pus piciorul în mod oficial pe un teren de tenis. De atunci, multe voci au sărit în apărarea sportivei de România, chiar și francezii care sunt siguri că aceasta nu a avut nicio intenție de a se dopa.

Mai mult, presa din Franța spune că Simona Halep ar putea reveni pe zgură în mod oficial chiar în aproximativ o lună.

”Având în vedere statutul ei de fostă mare campioană, cazul de dopaj al Simonei Halep este o veste proastă pentru tenis.

Dar având în vedere reputația pe care ea și anturajul ei o au în circuit, nu există nicio șansă să fi luat cea mai mică substanță dopantă.

De la suspendare, Simona Halep nu s-a oprit niciodată din antrenamente.

Dar ce se întâmplă în ultimele zile este destul de semnificativ: videoclipurile apar mult mai rapid și românca se antrenează din greu. Cu atâtea indicii, credem că s-ar putea întoarce într-o lună”, se arată într-un articol publicat de francezii de la Le 10 Sport.

Sportiva apare pe lista participanților la US Open 2023, turneul care are loc în perioada 28 august – 10 septembrie, însă lângă numele ei apare un simbol are arată că nu se știe clar dacă sportiva va performa la acest turneu.

Marea campioană a României continuă cu antrenamentele, chiar dacă este suspendată. Sportiva dorește să se mențină în formă, mai ales acum când este în așteptarea unui răspuns oficial cu privire la suspendarea sa.

Recent, Simona Halep a fost filmată în timpul antrenamentelor sale, în timp ce servea, iar clipul a fost urcat pe rețelele de socializare.

Fanii de abia așteaptă să o vadă din nou pe sportivă în competiții.

Cu toate că a fost suspendată, pasiunea Simonei Halep pentru tenis nu a trecut, așa cum se poate vedea chiar din clipurile de pe rețelele de socializare.

I’ve seen a lot of people being negative, saying that the news must be bad if they haven’t announced the decision by now. But here I am seeing Simona post this today and happy to see she is keeping hope alive like I am. You don’t post a video like this if you belive your tennis… pic.twitter.com/nwB0L1OSJ5

— Romanian Tennis (@WTARomania) July 19, 2023