Gabriel Mutu a transformat vechiul Cinematograf Favorit într-un centru cultural european de ultimă generație, redând astfel locuitorilor din Sectorul 6 unul dintre cele mai iubite simboluri.

„Sunt și am fost toată viața un om al faptelor. Ca politician, am fost mereu atras de lucruri concrete, am propus în permanență proiecte realizabile și am urmărit îndeaproape finalizarea lor. Apoi, ca Primar, am avut șansa să mă pot implica activ, să pun umărul la rezolvarea problemelor cu care s-au confruntat locuitorii Sectorului 6.

Paulo Coelho spunea că ”Lumea se schimbă prin exemplul tău, nu prin opinia ta”. Astfel, mi-am dorit, și în mare parte am realizat ca Sectorul 6 să fie un exemplu de urmat pentru alte administrații, iar cetățenii să fie mândri de sectorul lor.

Pentru că, dincolo de vorbe, dincolo de promisiuni, dincolo de culori și ambiții politice, dincolo de opinii sau divergențe, un primar este și va fi judecat prin realizările sale. Doar acestea pot da măsura capacității, priceperii și implicării sale.

Și, ca să vă prezint concret, am realizat toate demersurile pentru a aduce actul cultural în inima cartierelor, mai aproape de oameni.

Un proiect emblematic, pe care l-am deblocat odată cu preluarea mandatului de primar, în anul 2016, îl reprezintă transformarea vechiului Cinematograf Favorit într-un adevărat Centru European de cultură, proiecții și expoziții. Noul Favorit, unic prin anvergura sa în București, va fi dotat cu cinematograf 3D, sală de spectacole multifuncțională cu o capacitate de 706 locuri, plus alte două săli de dans și balet cu suprafața de 150 mp fiecare, bibliotecă publică, iar în holul de la parter vor putea fi organizate vernisaje.

Lucrările la simbolul din inima cartierului Drumul Taberei sunt în grafic și, simultan cu finalizarea lor, vom reamenaja și piațeta din fața fostului cinema, aleile de acces și spațiile verzi, astfel încât întreaga zonă să capete un aspect îngrijit și modern.

Cinematograful Giulești, un alt simbol care va renaște! Am realizat studiul de fezabilitate și, în curând, vom demara lucrările la acest nou centru cultural, care va găzdui atât spectacole de teatru, de cinema, cât și spații destinate organizării de conferințe și evenimente.

Am încredere că oamenii din Sectorul 6 apreciază direcția bună în care ne îndreptăm și, pe 27 Septembrie, vor vota omul de care are nevoie sectorul pentru a continua lucrurile bine făcute”, a spus Mutu.