Centralizarea voturilor din Sectorul 1 s-a încheiat după trei zile de tumult, conflicte și tensiuni mari.

George Tuță, candidatul susținut de PSD-PNL, a câștigat primăria cu o diferență foarte mică de aproximativ 500 de voturi în fața actualului primar, Clotilde Armand, conform datelor furnizate de Biroul Electoral.

Conform datelor centralizate de Biroul Electoral Central, Tuță a obținut 36,61% din voturi, în timp ce Clotilde Armand a acumulat 35,92% din voturi.

Clotilde Armand continuă să susțină că i-au fost reduse voturile în mod suspect.

Clotilde Armand a declarat că într-o singură secție verificată din nou au fost recuperate 185 de voturi și una singură 166. Peste 1000 de voturi nu se mai găsesc, în timp ce alte câteva sute de procese verbale au fost modificate din pix fără a mai număra voturile respective.

Ea a menționat că a depus peste 80 de solicitări de renumărare și că nu a primit niciun răspuns din partea Biroului Electoral Sectorial. Armand a subliniat necesitatea implicării tuturor pentru a renumăra voturile din Sectorul 1 într-o postare pe Facebook.

„Într-o singură secție verificată din nou am recuperat 185 de voturi. Una singură și 166. Peste 1000 nu se găsesc iar alte câteva sute de procese verbale sunt modificate din pix fără să mai fie numărate voturile respective. Am depus peste 80 solicitări de renumărare și n-am primit niciun răspuns din partea BES. Este nevoie de implicarea tuturor pentru a putea fi renumărate voturile din Sectorul 1”, a scris ea în această dimineață pe Facebook.

În contrast, Tuță a afirmat în mai multe rânduri că numărătoarea voturilor s-a desfășurat în mod corect.

El a subliniat că fiecare persoană poate să facă acea aritmetică simplă, să adune voturile și să constate că sunt corecte. Acesta a mai adăugat că echipa sa a făcut acest calcul bazându-se pe datele oficiale de pe platforma AEP. Acolo, majoritatea informațiilor au fost conforme. Aici intră și cele din procesele verbale.

„Fiecare dintre noi poate să facă această aritmetică simplă, să adune voturile, să îşi dea seama că sunt corecte. Noi am făcut acest calcul, nu am ţinut cont de pozele pe care le pune doamna Armand ci, din contră, am luat datele de pe platforma oficială a AEP, unde în cea mai mare parte au fost corecte, inclusiv la procesele verbale. Noi am făcut calculele pe datele corecte”, a spus el.