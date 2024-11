Fondatorii Revolut, Nik Storonsky și Vlad Yatsenko, au făcut cunoscute vineri, pe scena evenimentului The Revolutionaries organizat la Londra, principalele lansări ale anului 2025, printre care asistentul bazat pe inteligență artificială, creditul ipotecar și rețeaua proprie de ATM-uri.

Anunțul s-a produs în cadrul evenimentului care a marcat atingerea unei borne importante de către companie – 50 de milioane de clienți la nivel global, din care peste 4 milioane în România.

Revolut, care a adăugat la baza de clienți încă 10 milioane de utilizatori în 2024, se concentrează pe accelerarea inovației aduse de produsele și serviciile sale, rămânând consecventă misiunii de a perturba serviciile financiare tradiționale la nivel internațional și de a deveni prima bancă globală.

Printre cele mai importante evoluții în 2025 anunțate de cei doi fondatori ai Revolut:

Inteligență artificială

Revolut a anunțat că va introduce noul său asistent pentru clienți bazat pe inteligență artificială.

Asistentul financiar se va adapta la nevoile și preferințele clientului, ghidându-l pentru a fi mai responsabil financiar, pentru a luat decizii bazate pe documentare și pentru a-și administra mai ușor conturile și produsele.

Compania intenționează să dezvolte treptat acest produs, care va evolua pe măsură ce va crește și potențialul IA de a simplifica și transforma interacțiunile cu finanțele personale ale utilizatorilor.

Credite ipotecare

Revolut va continua să provoace lumea bancară și intenționează să lanseze, anul viitor, primul său credit ipotecar, care va fi disponibil inițial în Lituania, urmată de Irlanda și Franța.

Ambiția companiei este ofere un produs integral digitalizat, cu cel mai scurt interval de acordare, cu aprobare instant în aplicație și finalizarea ofertei, a evaluării proprietății și a verificărilor necesare în maximum o zi lucrătoare.

Creditul ipotecar va completa oferta de credite și împrumuturi dezvoltată de Revolut, care mai ia în calcul și introducerea descoperitului de cont (overdraft).

ATM-uri

Revolut va începe, în curând, să pună în funcțiune o rețea de ATM-uri, în Spania. ATM-urile vor permite atât eliberarea de numerar, cât și emiterea de carduri, vor beneficia de setări avansate de securitate bazate pe recunoaștere facială pentru autentificarea identității, iar, pe termen lung, vor permite și depunerea de cash.

Revolut Business

În 2025, Revolut Business va aduce în Europa primul său produs de creditare destinat companiilor și intenționează să lanseze una dintre cele mai atractive oferte de economisire pentru companii, cu dobânzi avantajoase, în toate piețele din UE.

Revolut Business mai are în plan să lanseze un produs nou, Revolut Kiosk, care să ajute restaurantele și magazinele să-și gestioneze operațiunile, iar pentru dezvoltarea acestuia analizează posibilitatea introducerii de plăți biometrice. Pentru soluția sa de checkout Revolut Pay va deschide accesul la mai multe metode de plată, inclusiv prin Buy Now Pay Later.

Nik Storonsky, CEO Revolut și cofondator, a declarat:

„2024 a fost un an foarte important pentru Revolut, cu milioane de conturi noi deschise și cu produse inovatoare care au fost lansate în piețele unde suntem prezenți. Dar 2025 va fi și mai important, și mai bun. Noi vrem să revoluționăm domeniul financiar bancar și continuăm neabătuți pe acest drum.”

Antoine Le Nel, Chief Growth și Marketing Officer Revolut, a adăugat:

„Revolut schimbă, de ani de zile, lumea banilor. Am crescut până la 50 de milioane de clienți în mai puțin de zece ani, o reușită incredibilă, iar asta este o probă că toți consumatorii își doresc să obțină cât mai mult de la banii lor. Evenimentul The Revolutionaries este o celebrare a acestei reușite, dar nu înseamnă că ne oprim aici. Este doar un pas spre atingerea următoarei borne, de 100 de milioane de utilizatori, și spre ținta de a deveni prima bancă globală cu adevărat”.

Liderii Revolut au făcut aceste declarații despre principalele noutăți ale anului următor în cadrul unui eveniment organizat la Londra, intitulat ”The Revolutionaries”, aflat în desfășurare până mâine, 23 noiembrie 2024.

În cadrul acestei sărbători, organizatorii le propun participanților sesiuni de prezentare și discuții libere cu antreprenori care au generat adevărate momente de ruptură în diverse domenii de activitate – afaceri, sport, modă, muzică, gaming, turism și divertisment.

Momentul de vârf al evenimentului va consta într-un recital susținut de celebra cântăreață de pop-dance și electro-pop Charli XCX, cu puțin înainte de turul său care este deja sold-out.