Restaurantele La Mama nu mai vor să angajeze asiatici

Patronul cunoscutului lanț de restaurante din București „La Mama”, Cătălin Mahu, a anunțat că a decis să concedieze toți angajații străini. Mahu a argumentat că nu dorește să mai angajeze sub nicio formă nepalezi sau alte persoane asiatice, deoarece consideră că aceștia nu respectă igiena personală.

Potrivit lui, sunt obișnuiți să nu-și spele mâinile. De asemenea, pentru aceștia, a trăi la un loc cu gândacii reprezintă un mod de viață.

„Nu mai vreau să angajez asiatici. În primul rând pentru că diferența civilizațională este enormă între noi și ei. Eu cred că am depășit momentul în care să trebuiască să învăț pe cineva să se spele pe mâini. Oamenii aceștia trebuie întâi învățați să se spele pe mâini. Sunt un dezastru. Pentru ei, a trăi cu un gândac e parte din viața lor normală! I-am cazat pe acești oameni în locații scumpe doar pentru a fi sigur că nu există ploșnițe, gândaci – cu care ei nu au o treabă să trăiască, dar eu am. Și îmi dau seama că modul lor de a gândi este fundamental diferit de al nostru. În plus, nici nu sunt mai ieftini sau mai muncitori. Eu cred în forța de muncă românească”, a declarat patronul lanțului de restaurante „La Mama„.

Cătălin Mahu vrea să angajeze încă 100 de români

Cătălin Mahu declară că are în plan să extindă lanțul de restaurante. Intenționează, de asemenea, să angajeze încă 100 de români, în plus față de cei 200 de angajați pe care îi are deja.

„În restaurantele noastre am decis acum câteva luni să luăm oameni doar din piața românească. Dacă nu dăm șanse forței de muncă din România, va pleca afară și ne vom plânge că pleacă. Pentru noile locații pe care urmează să le deschidem, vom avea nevoie de aproximativ 100 de angajați. Pentru aceasta, colaborăm cu școlile de meserii și angajăm și persoane cu dizabilități, pentru că trebuie să întoarcem comunității binele pe care îl primim”, a explicat acesta.

Lanţul de restaurante a împlinit 25 de ani

Fiecare locuitor al Bucureștiului a pășit într-unul dintre cele șase restaurante „La Mama”. Această firmă a devenit atât de familiară pentru noi, încât avem impresia că a existat dintotdeauna în Capitală.

Iar pe data de 27 februarie, „La Mama” a sărbătorit 25 de ani de activitate. A fost un moment deosebit, un fel de majorat, cum se spunea cândva.

Aniversarea a avut loc la prima locație, situată pe Barbu Văcărescu nr. 3, un local cochet și intim, cu doar 50 de locuri. Aici a fost pusă sămânța din care a crescut rețeaua „La Mama”: șase restaurante unde poți să savurezi preparatele „noua bucătărie românească”, așa cum afirmă proprietarul, Cătălin Mahu.

În decursul celor 25 de ani, „La Mama” a traversat numeroase încercări. În prima zi de deschidere, oamenii stăteau la coadă pentru a prinde un loc, iar traficul era îngreunat de tramvaie și mașini oprite. Criza economică din 2008 a afectat profund întreaga societate românească, iar în 2020 pandemia de COVID-19 amenința să paralizeze totul.

Cu toate acestea, Cătălin Mahu și echipa sa au depășit toate obstacolele, iar în 2023 au înregistrat cel mai bun an din ultimii cinci ani în ceea ce privește cifra de afaceri.