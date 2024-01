Renunțați la acest tip de ulei! Potrivit Clinicii Mayo, organismul procesează grăsimile, împreună cu proteinele, mai lent decât carbohidrații, iar acest lucru ne poate ajuta să ne simțiți mai sătui și să avem o greutate sănătoasă.

Pot duce la inflamație, artere înfundate și boli de inimă

Grăsimile pe care le consumăm în mod regulat pot juca un rol semnificativ în sănătatea generală, mai ales când vine vorba de sănătatea inimii. În timp ce unele uleiuri pot conține grăsimi sănătoase, contribuind la un sistem cardiovascular mai sănătos, există și multe opțiuni care pot prezenta un risc serios pentru inimă, atunci când sunt consumate în exces.

Pot duce la inflamație, artere înfundate și chiar la boli de inimă. Sunt acele uleiuri care nu numai că pot fi îmbuteliate și vândute la magazinul alimentar, dar se pot ascunde într-o serie produse ambalate.

Uleiurile parțial hidrogenate, care se găsesc frecvent în alimente procesate și fast-food, sunt cele mai periculoase.

Uleiurile parțial hidrogenate și sănătatea inimii

Renunțați la acest tip de ulei! Uleiurile parțial hidrogenate sunt uleiuri vegetale care conțin hidrogen, menit să le prelungească termenul de valabilitate. Cu toate acestea, deși acest ingredient poate ajuta alimentele să dureze mai mult, este nesănătos.

Aceste uleiuri sunt încărcate cu grăsimi trans. De fapt, uleiul parțial hidrogenat a fost interzis în Statele Unite în 2020 tocmai din acest motiv.

Uleiurile parțial hidrogenate, principalii responsabili pentru arterele înfundate și apariția bolilor de inimă

„Uleiurile parțial hidrogenate, care se găsesc în alimentele procesate, margarină și fast-food, sunt principalii responsabili pentru arterele înfundate și apariția bolilor de inimă”, spune medicul cardiolog Stehana Nanavati.

„Aceste uleiuri sunt pline de grăsimi trans, care cresc nivelul de lipoproteine ​​cu densitate scăzută (LDL), cunoscut și sub denumirea de colesterol „rău”, în timp ce scad lipoproteinele cu densitate mare (HDL) sau colesterolul „bun”, explică ea.

Cel mai bun ulei pentru sănătate

1. Uleiul de măsline

Uleiul de măsline este un ingredient de bază al renumitei diete mediteraneene, benefică pentru inimă, și este perfect pentru salate, paste și pâine. Uleiul de măsline extravirgin conține mai mult de 30 de compuși fenolici diferiți, un grup de fitochimice cu acțiuni antiinflamatorii.

Uleiul de măsline extravirgin conține cantități mai mari de grăsimi mononesaturate sănătoase, în comparație cu alte uleiuri. Acestea ajută la scăderea nivelului de colesterol „rău”. Uleiul de măsline nu este însă recomandat pentru prăjire.

2. Ulei de canola

Uleiul de canola are doar 7% grăsimi saturate și, ca și uleiul de măsline, este bogat în grăsimi mononesaturate. Uleiul de canola are un punct de fum mai mare decât uleiul de măsline și o aromă neutră, așa că este mai bun pentru gătit pentru gătit. Deoarece nu are o aromă puternică precum alte uleiuri vegetale și din semințe, uleiul este recomandar pentru sosurile de salată .

3. Uleiul de semințe de in

Uleiul din semințe de in este o sursă excelentă de acid alfa-linolenic, o formă de acizi grași Omega-3”. Uleiul de semințe de in poate ajuta la reducerea simptomelor artritei, potrivit Fundației pentru artrită. Conține acizi grași Omega-6, care sunt importanți pentru sănătate.

4. Ulei de avocado

Avocado și uleiul de avocado sunt bogate în grăsimi mononesaturate sănătoase. Aroma neutră a uleiului de avocado îl face o opțiune bună pentru copt.

5. Ulei de floarea soarelui

Un alt ulei de gătit aprobat de AHA, uleiul de floarea soarelui este bogat în grăsimi nesaturate și sărac în grăsimi saturate. Cercetările arată că alegerea uleiului de floarea soarelui, mai degrabă decât a unui ulei bogat în grăsimi saturate, poate ajuta la scăderea nivelul colesterolului LDL și al trigliceridelor.

Ca și uleiul de sâmburi de struguri, o lingură de ulei de floarea soarelui este o sursă excelentă de vitamina E, conform USDA.