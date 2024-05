Paul Anghel spune că jucăriile trebuie cumpărate exclusiv din magazine sau raioane specializate. Acestea oferă factură, bon fiscal sau chitanță fiscală, documente necesare pentru reclamații ulterioare. Acestea sunt esențiale pentru a dovedi achiziția și a facilita returnarea sau schimbul produselor defecte sau nesigure.

Paul Anghel a punctat că este crucial să se aleagă jucării adecvate vârstei copilului, ținând cont de capacitățile și aptitudinile sale. Jucăriile trebuie să aibă avertismente clare privind grupa de vârstă recomandată. Evitați jucăriile cu părți mici detașabile pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceștia pot introduce părțile în gură, riscând sufocarea.

De asemenea, jucăriile trebuie să fie etichetate vizibil cu coordonatele producătorului sau importatorului, numărul unic de identificare și marcajul CE, care indică conformitatea cu standardele de siguranță europene. În plus, instrucțiunile de utilizare trebuie să fie disponibile și traduse în limba română, oferind indicații clare privind utilizarea și precauțiile necesare, a mai spus Paul Anghel.

„Verificaţi existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a avertismentelor specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării Acestea trebuie sa fie traduse obligatoriu în limba română. Sfătuiesc părinţii să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici.

De asemenea, trebuie să respecte atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”. Fraza „Atenţie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere/pictogramă care vizează copiii între 0 şi 3 ani; Fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună”, avertizează oficialul ANPC.