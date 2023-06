Vineri seara, Regele Charles al III-lea a ajuns la Valea Zălanului, acolo unde deţine o proprietate. Suveranul britanic a salutat oamenii şi apoi s-a apropiat de localnicii care îl aşteptau.

Regele Charles a venit la casa sa din România

După ce i-a salutat pe toţi cei adunaţi lângă proprietatea sa să îl aştepte, suveranul s-a retras, împreună cu mai multe persoane, între care şi contele Kalnoky Tibor.

Amintim că Regele Charles al III-lea a ajuns vineri în România. Regele a fost primit de preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

”Bine aţi revenit în România şi în numele românilor vă dorim o domnie prosperă şi lungă”, i-a transmis preşedintele Klaus Iohannis Regelui Charles, după ce acesta a semnat în cartea de onoare.

Regele Charles al III-lea deţine două proprietăţi în România: una în Valea Zălanului, în judeţul Covasna, care este deschisă turiştilor, şi o alta în satul Viscri, în judeţul Braşov. Casa de la Viscri este şi sediul Fundaţiei Prinţul de Wales.

Regele Charles iubește România

Regele Charles al III-lea a mai declarat vineri că a ajuns să iubească România, cultura şi arta, patrimoniul, istoria, peisajele şi biodiversitatea.

„Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă odată România, vă mulţumesc domnul preşedinte pentru cuvintele generoase şi pentru generozitatea imensă pe care aţi manifestat-o organizând această recepţie. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această ţară remarcabilă şi când am venit aici am simţit o legătură profundă cu România.

Tatăl meu a fost vărul regelui Mihai şi aveam amintiri din copilăria comună petrecută aici şi pot să spun că întotdeauna m-am simţit acasă în România.

Am avut astfel posibilitatea de a fi martor la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut loc şi care este, pot să spun, o mărturie a energiei, inovativităţii şi rezistenţei dvs.

Am întâlnit şi am fost impresionat de reprezentanţii tinerei generaţii, întreprinzători, tineri care fac faţă provocărilor lumii moderne, în toate domeniile, din tehnologie, ecoturism sau protecţia mediului, în construirea de clădiri prietenoase cu mediul.”a spus regele Charles.

Regele Charles: Am ajuns să iubesc România

”Este atât de impresionant să vezi câţi voluntari tineri lucrează an de an, cu atâta dragoste şi atenţie la detalii pentru monumentelor istorice, pentru a ajuta la păstrarea arhitecturii atât de diversificate a României.

Am ajuns să iubesc România, cultura şi arta, patrimoniul, istoria, peisajele şi biodiversitatea. Ţară de glorii, ţară de dor”, a spus Regele Charles al III-lea, citând în limba română expresia ”Ţară de glorii, ţară de dor”.