,,Onorat să primim astăzi la Palatul Cotroceni pe Majestatea Sa, Regele Charles al III-lea, în prima sa vizită în străinătate de la încoronare.

Acesta este un mesaj foarte important pentru români și dovedește forța legăturii și atașamentul deosebit al Majestății Sale pentru țara noastră”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Honoured to welcome today at #CotroceniPalace 🇷🇴 HM King Charles III 🇬🇧, on his first visit abroad since the coronation. This is a very important message for the Romanians and proves the strength of His Majesty’s bond and special attachment for our country. pic.twitter.com/9D0nKXxJt5

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 2, 2023