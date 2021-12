Reformă constituțională în România! Marcel Ciolacu: Trebuie să avem curajul să vorbim deschis despre această necesitate

În acest context, Marcel Ciolacu a subliniat în discursul susţinut în plenul comun al Parlamentului că moţiunea de cenzură trebuie să semnifice nu numai retragerea încrederii, ci şi acordarea ei unei alte persoane, care să-şi asume de la bun început acest rol.

„Trebuie să avem curajul să vorbim deschis despre necesitatea unei reforme constituţionale, care să facă din legea fundamentală un instrument de modernizare a ţării! Trebuie să vorbim despre acest lucru, fără teamă şi fără complexe. Toate sistemele democratice, cu excepţia Statelor Unite, au făcut-o atunci când a fost nevoie. Unele state au apelat chiar la revizuire totală, aşa cum a fost Finlanda în anul 2000 sau Elveţia în 1999. Altele, au apelat la o modificare parţială. Belgia chiar de peste 20 de ori în ultimii 20 de ani!”, a transmis preşedintele PSD.

Reglementarea moţiunii constructive de cenzură

De asemenea, Marcel Ciolacu a mai spus că își dorește să existe „un anumit interes pentru reglementarea moţiunii constructive de cenzură”, după modelul din Germania.

„În România, partidele politice au transformat moţiunile de cenzură într-un instrument de imagine şi prilej de atacuri politice la adresa adversarilor. De aceea, eu cred că moţiunea de cenzură trebuie să semnifice nu numai retragerea încrederii, ci şi acordarea ei unei alte persoane, care să-şi asume de la bun început acest rol. Demiterea premierului trebuie să conducă automat la desemnarea unui alt prim-ministru. Nu am fi stat acum 2 luni fără guvern, dacă am fi avut acest instrument în Constituţie.

Parlamentul nu este anexa Guvernului, ci un partener instituţional. S-a folosit prea mult pretextul urgenţei astfel încât practica ordonanţelor a devenit o modalitate curentă de legiferare. Lucrurile nu mai pot continua aşa! În general, este nevoie de o clarificare a atribuţiilor fiecărei puteri în parte. Şi sunt convins că experţii vor găsi cele mai bune soluţii astfel încât să nu devenim victimele unui experiment constituţional!”, a completat Marcel Ciolacu.

Potrivit celor spuse de liderul PSD, trebuie să ne gândim serios dacă ne aflăm în acel „moment constituţional”.

„Am ratat acest moment după integrarea în UE şi NATO. Am ratat în 2011, am ratat şi în 2013, când am avut o largă majoritate parlamentară. Nu avem scuze dacă vom rata din nou! După 30 de ani, nu mai putem să punem doar nişte proptele. Ele nu rezolvă nimic! Nu aduc dezvoltare, continuitate şi stabilitate! Societatea aşteaptă o Constituţie modernă, care să reflecte realitatea, dar care să conducă la dezvoltare şi să ofere soluţii inovative la provocările viitorului”, a conchis acesta.