Reacția lui Dragnea la poza în care apare alături de Maior

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seară, la Antena 3, că nu ştie dacă fotografia în care el apare alături de George Maior şi care a fost prezentată de fostul premier Victor Ponta este reală sau nu, afirmând că "securiştii sunt în stare de orice". De asemenea, liderul PSD a spus că el nu a ascuns faptul că s-a întâlnit cu George Maior şi cu Florian Coldea şi a explicat că faptul că apare în poze stând de vorbă cu unul şi cu altul nu îl compromite pe el, ci îi compromite pe ei, pentru că "arată încă o dată cât de securişti sunt".

Sursă foto: B1

“Habar nu am dacă fotografie de aseară este reală sau nu. Securiştii sunt în stare de orice, să photoshopeze, dar eu nu am ascuns niciodată faptul că m-am întâlnit cu Maior şi cu Coldea. Din ce îmi aduc aminte, cred că atunci era vorba de un eveniment, ziua SRI. La acest eveniment erau peste 100 de oameni, membrii Guvernului, eu atunci eram vicepremier, conducerea Parchetelor, conducerea ICCJ, lieri de partide din opoziţie, parlamentari din Comisia SRI, deci eram 100 şi ceva de persoane. Primeam invitaţie şi mergeam. Mâine-poimâine, poate să apară o poză între mine şi Gabi Vlase. Chiar am făcut poze cu Gabi Vlase”, a declarat Liviu Dragnea, citat de News.ro.

El a mai spus că atunci nu avea de unde să ştie faptul că Maior şi Kovesi “stăteau cu fundul pe nişte protocoale ilegale şi neconstituţionale”. Dragnea a mai susţinut că aceste poze îi sunt date lui Ponta de către Maior, care ar trebui "să scoată toate pozele de la aceste evenimente care erau semipublice".

“Nu aveam de unde să ştiu eu atunci că şi Maior, şi Kovesi, care apare acolo în fundal, stăteau cu fundul pe nişte protocoale ilegale şi neconstituţionale, dar astea sunt metode securiste. De ce nu scot toate pozele? Eu chiar îi zic lui Ponta, de fapt lui Maior, că Maior i le dă, să scoată toate pozele de la aceste evenimente care erau semipublice. Erau un fotograf de la SRI care făcea poze”, a mai declarat Liviu Dragnea.