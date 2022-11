„Verificăm informaţiile şi ne coordonăm strâns acţiunile cu aliatul nostru Polonia”, a declarat un oficial din cadrul Alianţei Nord-Atlantice, citat de postul de televiziune CNN.

Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a decis convocarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului pentru Securitate Naţională, pe fondul intensificării bombardamentelor ruse în Ucraina. De asemenea, un oficial american a confirmat că două persoane ar fi fost ucise pe teritoriul Poloniei de două rachete rusești.

Marți, 15 noiembrie, Rusia a bombardat masiv mai multe orașe din Ucraina, printre care și în zone situate în apropierea frontierei cu Polonia.

Cum a reacționat Pentagonul la această veste?

Marți, 15 noiembrie, surse poloneze au raportat o explozie în Przewodów, o localitate situată în apropierea graniței cu Ucraina. Conform acestora, două persoane au fost ucise din cauza exploziei. Poliţia poloneză a confirmat incidentul, precizând că anchetează împreună cu autorităţile militare împrejurările în care s-a produs incidentul.

Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor secrete americane a declarat, sub protecţia anonimatului, pentru agenţia The Associated Press, că explozia este rezultatul căderii în mod accidental a unei rachete ruse pe teritoriul Poloniei.

După acest incident, Pentagonul spune că va apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO.

„Suntem la curent cu rapoartele de presă care susțin că două rachete rusești au lovit o locație în interiorul Poloniei, în apropierea graniței cu Ucraina.

Pot să vă spun că nu avem nicio informație în acest moment care să confirme aceste rapoarte și că analizăm acest lucru în continuare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul de brigadă Patrick Ryder, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Reuters.

Incidentul a avut loc la scurt timp după amenințările Rusiei

În mod curios, acest incident a avut loc la scurt timp după ce Vladimir Soloviov, propagrantist rus, a invocat, din nou, scenariul unor atacuri nucleare asupra României și Poloniei, țări pe care le acuză constant că sunt capetele de pod ale alimentării cu armament a Ucrainei. Acesta a declarat că dacă Statele Unite ale Americii vor continua să livreze armament Ucrainei, atunci este posibil ca armata rusă să atace un aeroport din Polonia.

„Să ne imaginăm ororile unui teribil atac nuclear tactic. Zone prin care Ucraina este alimentată cu armament occidental ar fi contaminate. Sau imaginați-vă că dacă America va continua să livreze armament vor fi lovituri asupra unui aeroport din Polonia sau asupra bazelor din România.

Nu vreau să spun că se va întâmpla, nu înseamnă că vom folosi armamentul nuclear. Este doar o incertitudine constructiva. Ei bine, noi avem aceste arme, iar teama lor cea mai mare este că le vom folosi”, a declarat, recent, Vladimir Soloviov, în cadrul unei emisiuni TV de pe postul Russia-1.